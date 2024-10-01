Головна Світ Політика
search button user button menu button

Новий прем’єр Франції продовжить допомогати Україні

Юлія Хоменко
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Новий прем’єр Франції продовжить допомогати Україні
сьогодні Барньє виступив у Національній асамблеї з програмною промовою щодо пріоритетів нещодавно сформованого ним уряду
фото з відкритих джерел

Мішель Барньє заявив про готовність і далі підтримувати Україну у війні з Росією

Новий прем'єр-міністр Франції Мішель Барньє у своїй першій програмній промові перед Національною асамблеєю підтвердив підтримку України в її боротьбі проти російської агресії.  Про це повідомляє «Укрінформ».

Він зазначив, що Франція продовжить допомагати українському народу, який вже понад два роки захищає свою незалежність і спільні європейські цінності.

«Франція й далі підтримуватиме український народ. Це люди, які вже два з половиною роки від початку російського нападу борються й помирають заради суверенітету своєї країни й заради цінностей, які поділяємо і ми», – сказав французький прем'єр.

Крім цього, Барньє підкреслив важливість французьких миротворчих ініціатив на світовій арені.

Нагадаємо, кордон розтанув: відразу три країни Європи вимушено змінять свої межі.

Читайте також:

Теги: міністр Франція незалежність

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Міністр під час головування був відсутній у сесійній залі
Рада звільнила главу МЗС Кулебу
5 вересня, 11:56
Енергетики проводять ремонтні роботи
Прем'єр-міністр розповів про підготовку енергетичної інфраструктури до зими та атак РФ
10 вересня, 13:16
США відреагували на передачу Іраном Росії балістичних ракет
США вдарили новими санкціями по Росії та Ірану
10 вересня, 19:59
«Ми виявилися не такими дегенератами, як сподівався Путін», – прокоментував Сікорський західну підтримку України
США зупинить допомогу Україні? Сікорський відповів, чи зможе ЄС її компенсувати
15 вересня, 02:13
Швеція даватиме мігрантам гроші в обмін на повернення до країн походження
Швеція платитиме мігрантам $34 тис. за виїзд із країни
18 вересня, 07:00
Вступ України в НАТО. Словацький міністр лякає «новими конфліктами»
Вступ України в НАТО. Словацький міністр лякає «новими конфліктами»
18 вересня, 23:38
Аби отримати бронь, працівник має бути офіційно працевлаштований
Стало відомо, скільки бізнес буде платити за кожного заброньованого від мобілізації працівника
28 вересня, 15:47
Дуров обрав співпрацювати із слідством у Франції
Під час допиту Павло Дуров назвав розмір своєї зарплати та здивував слідчих – Le Monde
26 вересня, 11:52
Таїланд розпочинає першу фазу програми стимулювання економіки
Влада азійської країни почала роздавати гроші населенню
Вчора, 16:05

Політика

Новий прем’єр Франції продовжить допомогати Україні
Новий прем’єр Франції продовжить допомогати Україні
Держава у державі. Що таке «Хезболла»
Держава у державі. Що таке «Хезболла»
Байден та Гарріс провели зустріч через атаку Ірану на Ізраїль
Байден та Гарріс провели зустріч через атаку Ірану на Ізраїль
Ізраїль анонсував відповідь на ракетний напад Ірану
Ізраїль анонсував відповідь на ракетний напад Ірану
Стало відомо, коли відбудуться дебати кандидатів у віцепрезиденти США
Стало відомо, коли відбудуться дебати кандидатів у віцепрезиденти США
США допомагатимуть Ізраїлю збивати іранські ракети
США допомагатимуть Ізраїлю збивати іранські ракети

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
67K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 1 жовтня: ситуація на фронті
57K
Покрова Пресвятої Богородиці: привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
37K
День захисників та захисниць України 2024: історія свята, привітання та листівки
33K
1 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
27K
Карта повітряних тривог України онлайн 1 жовтня 2024
26K
Покрова Пресвятої Богородиці: історія і традиції свята, прикмети та заборони

Новини

«Укрзалізниця» відновила рух поїздів до Миколаєва та Херсона
Сьогодні, 22:38
Лагідний діалог. Як суддя випитував у Коломойського, яка застава його влаштує
Сьогодні, 14:50
Наземна операція Ізраїлю в Лівані, триколори РФ у Вугледарі та День захисників України: головне за ніч
Сьогодні, 07:00
Короткочасні дощі та суттєве похолодання: прогноз погоди на 1 жовтня
Сьогодні, 06:00
1 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
У столиці та містах України через загрозу балістики оголошували тривогу
Вчора, 22:46

Прес-релізи

Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
14 вересня, 12:39
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua