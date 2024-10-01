Новий прем’єр Франції продовжить допомогати Україні

сьогодні Барньє виступив у Національній асамблеї з програмною промовою щодо пріоритетів нещодавно сформованого ним уряду

Мішель Барньє заявив про готовність і далі підтримувати Україну у війні з Росією

Новий прем'єр-міністр Франції Мішель Барньє у своїй першій програмній промові перед Національною асамблеєю підтвердив підтримку України в її боротьбі проти російської агресії. Про це повідомляє «Укрінформ».

Він зазначив, що Франція продовжить допомагати українському народу, який вже понад два роки захищає свою незалежність і спільні європейські цінності.

«Франція й далі підтримуватиме український народ. Це люди, які вже два з половиною роки від початку російського нападу борються й помирають заради суверенітету своєї країни й заради цінностей, які поділяємо і ми», – сказав французький прем'єр.

Крім цього, Барньє підкреслив важливість французьких миротворчих ініціатив на світовій арені.

Нагадаємо, кордон розтанув: відразу три країни Європи вимушено змінять свої межі.