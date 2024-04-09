У польському місті один-єдиний кандидат у мери програв на виборах

У неділю, 7 квітня, жителі Польщі голосували на виборах до органів місцевого самоврядування

Кандидат не зміг набрати навіть 40% голосів

У Польщі один-єдиний кандидат на місцевих виборах у своїй громаді, які відбулися 7 квітня, не зміг перемогти. Про це повідомляє RMF FM.

Януш Земанек, чинний мер гміни (громади) Вілковіце, Сілезьке воєводство, не набрав навіть 40% голосів виборців.

Підрахунок 100% голосів показав, що за Земанека проголосувало 2 043 особи, або 39,7% виборців, які прийшли на дільниці. У той же час, 3 095 проголосували проти нього.

Для перемоги на виборах кандидат повинен отримати щонайменше 50% голосів виборців, які взяли участь у голосуванні, навіть якщо він єдиний у списку. Якщо кандидат не набирає необхідної кількості голосів, рада гміни обирає голову абсолютною більшістю голосів своїх статутних членів шляхом таємного голосування.

Усі 15 мандатів у раді гміни Вілковіце здобули члени комітету, який представляє Земанек.

Гміна Вілковіце розташована недалеко від Бельсько-Бяли, Катовіце та Кракова. Тут проживає 13,3 тис. осіб.

Нагадаємо, у неділю, 7 квітня, жителі Польщі голосували на виборах до органів місцевого самоврядування. Загалом по всій Польщі було утворено 31 460 дільниць, голосування відбувалося з 7:00 до 21:00. Партія «Право і справедливість» набрала найбільшу кількість голосів 33,7%.

Дані екзитполу свідчать, що на виборах мерів великих міст перемогли у першому турі представники партії влади. Зокрема, у Варшаві вже у першому турі перемагає чинний мер Рафал Тшасковський («Громадянська платформа»), який з результатом 59,8% випередив кандидата Тобіаша Бохенського 18,5% («Право і справедливість»).