На Сахаліні загорівся літак після аварійної посадки в полі (фото)

Загоряння літака Ан-3 сталося через технічну несправність

На російському Сахаліні між селами Кіровське та Зональне літак Ан-3 здійснив аварійну посадку в полі та загорівся. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на росЗМІ.

На борту літака перебували сім парашутистів-пожежників Сахалінської авіабази.

фото: МНС Сахалінської області

фото: МНС Сахалінської області

МНС у Сахалінській області повідомило, що загоряння літака Ан-3 сталося через технічну несправність під час спроби зльоту. Рятувальники, які прибули на місце події, побачили палаючий АН-3, що належав авіалісоохороні.

Парашутисти та пілоти, що перебували на борту, самостійно евакуювалися з палаючого літака. Загиблих і постраждалих немає. На місці працюють 12 осіб та три одиниці техніки пожежно-рятувальної служби області.

До слова, у районі підмосковного Звенигорода потерпів аварію російський військовий літак СУ-57. Падіння сталося на полі між мікрорайоном Шихово та селом Луцино.

Також у Краснодарському краї Росії зазнав аварії навчально-тренувальний літак L-39 Повітряно-космічних сил РФ. Екіпаж літака виконував фігури вищого пілотажу на малій висоті. Саме під час цього польоту сталася аварія.