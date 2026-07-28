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Угорщина почала розслідувати корупційну спадщину Орбана: подробиці

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Угорщина почала розслідувати корупційну спадщину Орбана: подробиці
В Угорщині створили агентство для пошуку незаконних статків часів Орбана
фото: Getty Images

Петер Мадяр раніше заявляв, що очищення державних інституцій від корупційних схем часів Орбана можна порівняти з боротьбою Італії проти мафії

В Угорщині створили Національне агентство з повернення активів, яке займатиметься пошуком і поверненням незаконно привласнених державних коштів, насамперед тих, що могли бути отримані за 16 років правління експрем'єра Віктора Орбана. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Bloomberg.

Відповідний закон 28 липня ухвалили угорські парламентарі. Створення нового органу стало однією з ключових передвиборчих обіцянок прем'єр-міністра Петера Мадяра, який прийшов до влади після перемоги на парламентських виборах.

Нове агентство стане центральним елементом боротьби з корупцією та матиме значно ширші повноваження, ніж аналогічні установи в інших країнах Європи. Зокрема, воно зможе перебирати на себе розслідування інших правоохоронних органів, отримувати доступ до конфіденційної фінансової інформації, подавати цивільні позови про повернення активів і навіть тимчасово брати під контроль компанії, які підозрюють у володінні незаконно набутими державними коштами.

Крім того, агентство матиме право накладати штрафи до 5 млрд форинтів (близько $16 млн) за перешкоджання розслідуванням.

Як зазначає Bloomberg, новий уряд має намір притягнути до відповідальності колишніх посадовців і бізнесменів, які могли незаконно збагатитися за часів Орбана. За роки його правління в Угорщині сформувалися великі бізнес-групи, пов'язані з союзниками експрем'єра, які отримали вплив у банківському секторі, енергетиці, будівництві та туризмі.

Однією з причин створення нового органу стали багаторічні претензії Європейського Союзу до ситуації з корупцією в Угорщині. Країна опинилася на останньому місці серед держав ЄС в Індексі сприйняття корупції Transparency International, а Брюссель через проблеми з верховенством права та боротьбою з корупцією заморозив для Будапешта фінансування на мільярди євро.

Сам Петер Мадяр раніше заявляв, що очищення державних інституцій від корупційних схем часів Орбана можна порівняти з боротьбою Італії проти мафії.

Нещодавно в Угорщині слідчі провели обшуки в офісах, де розміщені сервери опозиційної партії «Фідес», яку очолює колишній прем'єр-міністр Віктор Орбан. У політичній силі заявили, що правоохоронці намагалися вилучити серверне обладнання та бази даних. За інформацією «Фідес», у вівторок, 21 липня, представники прокуратури без попередження прибули до дата-центру, де розміщені сервери партії.

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Теги: Петер Мадяр розслідування Угорщина корупція Віктор Орбан

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