Росія продовжує контакти з американськими переговорниками щодо війни проти України

Росія зберігає канали зв’язку з американськими переговорниками щодо війни проти України. Про це заявив речник президента РФ Дмитро Пєсков в коментарі російським медіа, інформує «Главком».

За його словами, російський диктатор Володимир Путін нібито вже озвучив усі пропозиції Москви щодо завершення війни.

«Київський режим добре знає, що потрібно робити», – заявив Пєсков, не уточнивши, про які саме вимоги йдеться.

Водночас представник Кремля заявив, що Москва нібито бачить «дуалізм» у позиції президента США Дональда Трампа щодо України.

«З одного боку, вони постачають зброю Україні, хоча президент Трамп говорить, що ми не знаємо, кому постачаємо, ми постачаємо НАТО, а все інше – не наша справа», – сказав Пєсков.

Нагадаємо, держсекретар США Марко Рубіо та міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров провели переговори на полях заходу Асоціації держав Південно-Східної Азії (АСЕАН) на Філіппінах.

Переговори Лаврова та Рубіо тривали 35 хвилин.

Напередодні Лавров заявив, що Москва вважає чинними пропозиції Вашингтона, які пролунали під час торішнього саміту в Анкориджі. «Ми виходимо з того, що принаймні поки що наші американські колеги не відмовилися від своїх же пропозицій», – зазначив глава російського МЗС.