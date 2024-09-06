Головна Світ Політика
search button user button menu button

Велика Британія надасть Україні ракети для захисту від російських дронів

Юлія Хоменко
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Велика Британія надасть Україні ракети для захисту від російських дронів
фото з відкритих джерел

Велика Британія підтримує Україну у боротьбі з російською агресією, надаючи багатоцільові ракети для ефективного захисту від безпілотників та ракетних атак

Велика Британія надасть Україні 650 легких багатоцільових ракет на суму понад $200 млн. Ці ракети призначені для захисту від російських ударних дронів та бомбардувань, що значно посилить протиповітряну оборону України. Про це оголосив міністр оборони Великої Британії Джон Гілі.

«Це нове зобов'язання дасть важливий поштовх протиповітряній обороні України», – зазначив Гілі.

Україна отримає 650 легких багатоцільових ракет на суму 162 млн фунтів стерлінгів ($213,13 мільйона), які допоможуть захистити країну від російських ударних дронів та бомбардувань.

Ракети виробництва Thales Group мають дальність дії понад 6 кілометрів і можуть запускатися з різних платформ – на суші, морі та у повітрі. Очікується, що перша партія ракет прибуде до України до кінця цього року.

Вироблені компанією Thales Group ракети мають дальність дії понад 6 кілометрів і можуть запускатися з різних платформ на суші, морі та у повітрі.

Перша анонсована партія ракет, має прибути до кінця поточного року.

Нагадаємо, Зеленський назвав країни від яких залежить дозвіл бити углиб Росії.

Теги: міністр Велика Британія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У Тель-Авіві стався сильний вибух, унаслідок якого загинув 50-річний чоловік, який ніс у сумці вибуховий пристрій
Вибух у передмісті Києва, спроба теракту в Тель-Авіві: головне за ніч
19 серпня, 06:57
Кішіда більше не очолюватиме уряд Японії
Прем'єр-міністр Японії заявив, що залишить свою посаду
14 серпня, 08:30
Ед Паунолл отримав унікальне яйце після того, як його відправили кур’єром із Шотландії
Британець купив на аукціоні яйце, яке зустрічається один раз на мільярд (фото)
22 серпня, 23:30
Фантати не жалкували грошей, аби побачити Тейлор Свіфт
Популярна співачка принесла економіці Британії мільярд фунтів прибутку
23 серпня, 23:30
Галущенко порадив українцям встановлювати сонячні панелі
Що купити до оселі, щоб легше перебути зиму: поради від міністра енергетики
24 серпня, 19:19
Літак, імовірно, заглухнув у повітрі та впав носом на головну дорогу
У Англії літак врізався у жваву трасу
28 серпня, 17:58
До Верховної Ради надійшли подання премʼєр-міністра про призначення низки міністрів
До Ради надійшли подання на призначення нових міністрів: кого пропонують на посади
Вчора, 00:40
Від липня 2024 року росіяни можуть в’їжджати до ЄС через Угорщину без перевірок
Угорщина назвала «політичною істерією» стурбованість ЄС щодо візових правил для росіян
4 вересня, 18:36
У вечірньому зверненні Володимир Зеленський прокоментував зміни у Кабінеті Міністрів нашої держави
«Протягом осені кожен має дати визначені результати». Зеленський прокоментував зміни в Уряді
Вчора, 20:57

Політика

Трамп відреагував на заяву Путіна про підтримку Гарріс
Трамп відреагував на заяву Путіна про підтримку Гарріс
У Білому домі закликали Путіна припинити втручатися у вибори США
У Білому домі закликали Путіна припинити втручатися у вибори США
Велика Британія надасть Україні ракети для захисту від російських дронів
Велика Британія надасть Україні ракети для захисту від російських дронів
Трамп пропонує призначити Маска на чолі комісії з ефективності уряду – Reuters
Трамп пропонує призначити Маска на чолі комісії з ефективності уряду – Reuters
США звинуватили шістьох росіян у кібератаках на Україну та НАТО
США звинуватили шістьох росіян у кібератаках на Україну та НАТО
Канцлер Австрії запропонував Україні та РФ провести переговори у Відні
Канцлер Австрії запропонував Україні та РФ провести переговори у Відні

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
52K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 6 вересня: ситуація на фронті
43K
Трагедія у Львові: коли й де відбудеться похорон сім’ї, яку вбила Росія
32K
Путін пригрозив ударами по українських АЕС
20K
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз
6738
Кім Чен Ин позбавив життя 30 чиновників через повінь
5731
Екснардеп поширив фейк про смерть Шуфрича

Новини

Дощі з грозами та 28°: прогноз погоди на 5 вересня
Вчора, 05:01
Дощі та температура до 32°: прогноз погоди на 3 вересня
3 вересня, 05:00
3 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
3 вересня, 00:03
Ракетна атака на Київ та вибухи в Харкові: головне за ніч
2 вересня, 06:51
Масована атака БпЛА на Росію, удар по Харкову: головне за ніч
1 вересня, 06:46
Четверта за добу тривога в Києві та низці областей тривала 45 хвилин
31 серпня, 08:33

Прес-релізи

Про корисні функції сучасних кондиціонерів розповідає компанія «Кондиціонери України»
Про корисні функції сучасних кондиціонерів розповідає компанія «Кондиціонери України»
5 вересня, 10:19
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua