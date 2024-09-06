Велика Британія надасть Україні ракети для захисту від російських дронів

Велика Британія підтримує Україну у боротьбі з російською агресією, надаючи багатоцільові ракети для ефективного захисту від безпілотників та ракетних атак

Велика Британія надасть Україні 650 легких багатоцільових ракет на суму понад $200 млн. Ці ракети призначені для захисту від російських ударних дронів та бомбардувань, що значно посилить протиповітряну оборону України. Про це оголосив міністр оборони Великої Британії Джон Гілі.

«Це нове зобов'язання дасть важливий поштовх протиповітряній обороні України», – зазначив Гілі.

Україна отримає 650 легких багатоцільових ракет на суму 162 млн фунтів стерлінгів ($213,13 мільйона), які допоможуть захистити країну від російських ударних дронів та бомбардувань.

Ракети виробництва Thales Group мають дальність дії понад 6 кілометрів і можуть запускатися з різних платформ – на суші, морі та у повітрі. Очікується, що перша партія ракет прибуде до України до кінця цього року.

Вироблені компанією Thales Group ракети мають дальність дії понад 6 кілометрів і можуть запускатися з різних платформ на суші, морі та у повітрі.

Перша анонсована партія ракет, має прибути до кінця поточного року.

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