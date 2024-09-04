Зеленський назвав країни від яких залежить дозвіл бити углиб Росії

Чи зможе Україна вражати цілі в глибині території Росії західною зброєю, залежить від рішення чотирьох держав, що її надають чи можуть дати

Президент України Володимир Зеленський заявив, що можливість України вражати цілі в глибині території Росії за допомогою західної зброї залежить від рішення чотирьох держав. Про це він повідомив під час спільного брифінгу з прем'єр-міністром Ірландії Саймоном Гаррісом 4 вересня.

Зеленський підкреслив, що йдеться про США, Велику Британію, Францію та Німеччину. Саме ці країни або вже надають, або можуть надати Україні далекобійну зброю, яка допоможе витіснити російські війська з української території та захистити цивільних.

«На сьогодні тільки ці чотири країни або дають, або спроможні надати саме ту далекобійну зброю, яка нам може допомогти виштовхнути Росію із нашої території, а також зберегти життя цивільних людей», – пояснив глава держави.

Для застосування ракет Storm Shadow по території Росії потрібна згода США як виробника деяких компонентів. Однак Велика Британія поки не надсилає офіційного запиту до Вашингтону, щоб уникнути публічного скандалу в разі відмови.

Нагадаємо, The Guardian: Україна хоче схилити Кремль до переговорів ракетними ударами углиб Росії.

