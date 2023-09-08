Велика Британія скликає саміт щодо продовольчої безпеки

Велика Британія планує провести саміт для країн, які постраждали від зростання цін на харчі через війну Росії в Україні

Саміт із продовольчої безпеки відбудеться в Лондоні 20 листопада

У листопаді Велика Британія проведе глобальний саміт із продовольчої безпеки, щоб підтримати країни, які переживають наслідки російської зернової блокади у Чорному морі. Про це заявив прем'єр-міністр Британія Ріші Сунак.

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«Сунак скаже, що світові лідери повинні ясно дати зрозуміти, що вихід російського диктатора Володимира Путіна з Чорноморської зернової ініціативи посилив глобальну ізоляцію Росії», – заявили в офісі прем'єра Британії.

Угода, укладена після вторгнення Росії в Україну, дала змогу великому виробнику продовольчого зерна Україні безпечно експортувати зерно через Чорне море, але термін її дії закінчився в липні, що призвело до зростання світових цін на продовольство.

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В офісі Сунака заявили, що саміт із продовольчої безпеки відбудеться в Лондоні 20 листопада.

На ньому будуть присутні представники різних урядів, міжнародних організацій і компаній для вирішення причин відсутності продовольчої безпеки і недоїдання.

Раніше повідомлялося, що Організація Об’єднаних Націй активно бере участь у спробах покращити російський експорт зерна та добрив, щоб переконати Москву відновити безпечний чорноморський експорт українського зерна. Минулого тижня Гутерріш надіслав російському міністру закордонних справ Сергію Лаврову «набір конкретних пропозицій», спрямованих на відновлення Чорноморської зернової угоди, з якої Росія вийшла в липні 2023 року.

До слова, державний секретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен заявив, що США не підуть на поступки для того, щоб Росія відновила участь у Чорноморській зерновій ініціативі. Попри це, Штати вже вирішили декілька проблем, які пов'язані з експортом російського зерна, але це «не питання поступок».