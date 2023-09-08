Головна Світ Політика
search button user button menu button

Велика Британія скликає саміт щодо продовольчої безпеки

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Велика Британія скликає саміт щодо продовольчої безпеки
Велика Британія планує провести саміт для країн, які постраждали від зростання цін на харчі через війну Росії в Україні
фото з відкритих джерел

Саміт із продовольчої безпеки відбудеться в Лондоні 20 листопада

У листопаді Велика Британія проведе глобальний саміт із продовольчої безпеки, щоб підтримати країни, які переживають наслідки російської зернової блокади у Чорному морі. Про це заявив прем'єр-міністр Британія Ріші Сунак.

«Сунак скаже, що світові лідери повинні ясно дати зрозуміти, що вихід російського диктатора Володимира Путіна з Чорноморської зернової ініціативи посилив глобальну ізоляцію Росії», – заявили в офісі прем'єра Британії.

Угода, укладена після вторгнення Росії в Україну, дала змогу великому виробнику продовольчого зерна Україні безпечно експортувати зерно через Чорне море, але термін її дії закінчився в липні, що призвело до зростання світових цін на продовольство.

В офісі Сунака заявили, що саміт із продовольчої безпеки відбудеться в Лондоні 20 листопада.

На ньому будуть присутні представники різних урядів, міжнародних організацій і компаній для вирішення причин відсутності продовольчої безпеки і недоїдання.

Раніше повідомлялося, що Організація Об’єднаних Націй активно бере участь у спробах покращити російський експорт зерна та добрив, щоб переконати Москву відновити безпечний чорноморський експорт українського зерна. Минулого тижня Гутерріш надіслав російському міністру закордонних справ Сергію Лаврову «набір конкретних пропозицій», спрямованих на відновлення Чорноморської зернової угоди, з якої Росія вийшла в липні 2023 року.

До слова, державний секретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен заявив, що США не підуть на поступки для того, щоб Росія відновила участь у Чорноморській зерновій ініціативі. Попри це, Штати вже вирішили декілька проблем, які пов'язані з експортом російського зерна, але це «не питання поступок».

Теги: Велика Британія саміт зерно

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

ООН зробила Росії «конкретні пропозиції» для відновлення зернової угоди
ООН зробила Росії «конкретні пропозиції» для відновлення зернової угоди
Сьогодні, 01:55
За словами Ердогана, позиція Туреччини щодо війни в Україні однозначна – «мир, діалог і дипломатія»
Ердоган розчарувався після невдалих переговорів з Путіним
5 вересня, 16:38
Сіммонс заявила, що Києву треба постійно доводити, що він є цінним партнером для союзників
Україна має постійно доводити свою цінність для союзників – посол Британії
30 серпня, 10:22
Російські винищувачі роблять провокаційні польоти
Британські літаки перехопили російські бомбардувальники на північ від Шотландії
23 серпня, 07:02
Незважаючи ні на що, на військовому фронті продовжується наступ ЗСУ
Ситуація на фронті: три завдання України
21 серпня, 16:18
Кремль знищує українське зерно
Медведєв, Лавров, Патрушев... Хто палить українське зерно
16 серпня, 10:11
Вибухи на Одещині, США шукають альтернативи для експорту зерна з України: головне за ніч
Вибухи на Одещині, США шукають альтернативи для експорту зерна з України: головне за ніч
16 серпня, 07:25
Стано висловив сподівання, що «рано чи пізно вдасться відродити зернову ініціативу»
Речник ЄС розповів, як світ намагається повернути зернову угоду
10 серпня, 15:57
Вчені навчили штучний інтелект викрадати дані за допомогою розпізнавання звуків клавіш на клавіатурі
Штучний інтелект навчився зламувати паролі через звуки натискання по клавіатурі
10 серпня, 15:40

Політика

Велика Британія скликає саміт щодо продовольчої безпеки
Велика Британія скликає саміт щодо продовольчої безпеки
В Україну з неоголошеним візитом приїхав Борис Джонсон
В Україну з неоголошеним візитом приїхав Борис Джонсон
«Це ризик». Боррель прокоментував спроби імпічменту президентки Грузії
«Це ризик». Боррель прокоментував спроби імпічменту президентки Грузії
Нардеп анонсував створення робочої групи з розслідування Волинської трагедії
Нардеп анонсував створення робочої групи з розслідування Волинської трагедії
Кто кому хамить? Ізраїльський експерт закликав Київ змінити тон у спілкуванні з Єрусалимом
Кто кому хамить? Ізраїльський експерт закликав Київ змінити тон у спілкуванні з Єрусалимом
Зернова угода: ООН веде таємні переговори із Путіним
Зернова угода: ООН веде таємні переговори із Путіним

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
35K
Сусідня з Україною країна з тріском провалила туристичний сезон
28K
8 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
24K
ЗСУ заінтригували хорошими новинами з півдня
20K
«Діти – як собачки»: Фреймут розгнівала українців новим дописом
19K
Контрнаступ ЗСУ: Генштаб повідомив хороші новини з півдня
18K
Лісовий пояснив, чому треба писати «Росія» з великої літери в наказі

Новини

Успіхи ЗСУ, велика пожежа в Москві: головне за ніч
Сьогодні, 07:00
Контрнаступ ЗСУ: Генштаб повідомив хороші новини з півдня
Сьогодні, 06:47
Порошенко звернувся до нового керівництва Міноборони
Вчора, 21:01
«Бавовна» в Росії, пакет допомоги від США: головне за ніч
Вчора, 07:00
Росія вночі вдарила по Україні «Шахедами». Зведення Генштабу
Вчора, 06:45
Окупаційні війська активізували атаки на сході України – Генштаб
6 вересня, 07:11

Прес-релізи

Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655»
Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655»
5 вересня, 13:54
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту