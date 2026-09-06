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Кого Трамп відправив до Москви, окрім Віткоффа та Кушнера. ЗМІ оприлюднили склад делегації

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Кого Трамп відправив до Москви, окрім Віткоффа та Кушнера. ЗМІ оприлюднили склад делегації
Кушнер та Віткофф провели переговори з Путіним 5 вересня
фото: Getty Images

У делегації Віткоффа та Кушнера в Москві був чиновник Мінфіну США, який відповідає за санкції

Під час переговорів спецпосланців президента США Дональда Трампа Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера в Москві був присутній представник Міністерства фінансів США Джин Ланг, який займається санкційною політикою. Про це пише «Главком» із посиланням на Axios.

За інформацією видання, Ланг долучився до зустрічі американської сторони з Кирилом Дмитрієвим, спецпредставником президента РФ та головою Російського фонду прямих інвестицій. Водночас на переговорах Віткоффа та Кушнера з Володимиром Путіним чиновник Мінфіну США не був присутній.

Як зазначає Axios, участь Ланга може вказувати на те, що під час переговорів порушувалося питання американських санкцій проти Росії.

Варто уточнити, Вашингтон раніше давав зрозуміти, що не планує послаблювати економічний тиск на Москву. Минулого тижня міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що Сполучені Штати не пом’якшуватимуть санкції проти Росії, доки вона не припинить війну проти України.

Представник Білого дому також підтвердив Axios, що у зустрічах у Москві брали участь посадовці Ради національної безпеки, Державного департаменту та Міністерства фінансів США.

За його словами, сторони обговорили конкретні плани подальших дій, про які планують оголосити найближчими тижнями. Також американська сторона розраховує на не менш продуктивні переговори, які мають відбутися в Україні у неділю 6 вересня.

Нагадаємо, американські переговорники прибули до Москви 5 вересня для нового раунду переговорів щодо завершення війни в Україні. Володимир Путін на зустрічі зі Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером заявив, що ситуація, яку сторонам належить обговорити, є непростою. Російський диктатор також передав Дональду Трампу слова подяки та найкращі побажання.

Після завершення переговорів з Путіним, у ніч на 6 вересня кортеж зі спецпосланцями президента США Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером прибув до аеропорту Внуково.

Теги: росія США переговори Стів Віткофф Джаред Кушнер

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