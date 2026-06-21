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Венс заявив, що США сподіваються «трансформувати» Близький Схід

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Венс заявив, що США сподіваються «трансформувати» Близький Схід
Венс: Іран був рушійною силою регіональної нестабільності, тепер ми бачимо майбутнє, де кожен може працювати разом для сприяння миру та процвітанню для всіх
фото: AP

Віцепрезидент Джей Ді Венс оптимістично налаштований щодо переговорів, навіть коли угода про припинення вогню між США та Іраном загрожує розпадом

Сполучені Штати сподіваються на докорінну зміну ситуації на Близькому Сході в найближче десятиліття завдяки переговорам з Іраном, хоча загострення ситуації в Лівані створює серйозні ризики для наявних домовленостей. Про це пише «Главком» із посиланням на Politico.

Попри розбіжності в поглядах на стратегію, Венс зазначає наявність прогресу в ліванському питанні та висловлює впевненість у можливості досягнення стабільного миру спільно з Ізраїлем. Ситуація в Лівані має стати однією з ключових тем його зустрічі зі спікером парламенту Ірану Мохаммедом Багером Галібафом.

Віцепрезидент наголосив, що Вашингтон співпрацює заради миру в регіоні з Катаром, Пакистаном та Ізраїлем. У той самий час Трамп розкритикував Ізраїль за нездатність ліквідувати «Хезболлу» та припустив залучення Сирії до протистояння з цим угрупованням, закликавши Тегеран зупинити свої підконтрольні сили під загрозою нових потужних ударів з боку США.

Головною умовою для повної перебудови відносин між Вашингтоном та Тегераном залишається відмова Ірану від створення ядерної зброї на тривалу перспективу та припинення дестабілізації регіону. Згідно з підписаною минулого тижня Трампом угодою, іранська сторона наразі зберігає право розвивати ядерні технології виключно в цивільних цілях.

Раніше віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що його головними пріоритетами в переговорах з Іраном є встановлення структури діалогу, досягнення прогресу в ядерних питаннях і досягнення припинення вогню в Лівані. 

«У нас буде політичне керівництво на вищому рівні, а технічна команда, очевидно, залишатиметься на місцях», – сказав Венс перед від’їздом до Швейцарії.

До слова, верховний лідер Ірану аятола Моджтаба Хаменеї у своїх перших публічних коментарях дистанціювався від нещодавно укладеної угоди зі Сполученими Штатами, яка надає Тегерану широкі економічні вигоди та відтерміновує переговори щодо ядерної програми. 

У заяві Хаменеї наголосив, що санкціонував угоду виключно тому, що іранський президент Масуд Пезешкіан узяв на себе повну відповідальність за неї та пообіцяв захищати права громадян і «фронт опору» (угруповання «Хезболла»). 

Теги: США Іран Джей Ді Венс

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