Венс заявив, що США сподіваються «трансформувати» Близький Схід

Венс: Іран був рушійною силою регіональної нестабільності, тепер ми бачимо майбутнє, де кожен може працювати разом для сприяння миру та процвітанню для всіх

Віцепрезидент Джей Ді Венс оптимістично налаштований щодо переговорів, навіть коли угода про припинення вогню між США та Іраном загрожує розпадом

Сполучені Штати сподіваються на докорінну зміну ситуації на Близькому Сході в найближче десятиліття завдяки переговорам з Іраном, хоча загострення ситуації в Лівані створює серйозні ризики для наявних домовленостей. Про це пише «Главком» із посиланням на Politico.

Попри розбіжності в поглядах на стратегію, Венс зазначає наявність прогресу в ліванському питанні та висловлює впевненість у можливості досягнення стабільного миру спільно з Ізраїлем. Ситуація в Лівані має стати однією з ключових тем його зустрічі зі спікером парламенту Ірану Мохаммедом Багером Галібафом.

Віцепрезидент наголосив, що Вашингтон співпрацює заради миру в регіоні з Катаром, Пакистаном та Ізраїлем. У той самий час Трамп розкритикував Ізраїль за нездатність ліквідувати «Хезболлу» та припустив залучення Сирії до протистояння з цим угрупованням, закликавши Тегеран зупинити свої підконтрольні сили під загрозою нових потужних ударів з боку США.

Головною умовою для повної перебудови відносин між Вашингтоном та Тегераном залишається відмова Ірану від створення ядерної зброї на тривалу перспективу та припинення дестабілізації регіону. Згідно з підписаною минулого тижня Трампом угодою, іранська сторона наразі зберігає право розвивати ядерні технології виключно в цивільних цілях.

Раніше віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що його головними пріоритетами в переговорах з Іраном є встановлення структури діалогу, досягнення прогресу в ядерних питаннях і досягнення припинення вогню в Лівані.

«У нас буде політичне керівництво на вищому рівні, а технічна команда, очевидно, залишатиметься на місцях», – сказав Венс перед від’їздом до Швейцарії.

До слова, верховний лідер Ірану аятола Моджтаба Хаменеї у своїх перших публічних коментарях дистанціювався від нещодавно укладеної угоди зі Сполученими Штатами, яка надає Тегерану широкі економічні вигоди та відтерміновує переговори щодо ядерної програми.

У заяві Хаменеї наголосив, що санкціонував угоду виключно тому, що іранський президент Масуд Пезешкіан узяв на себе повну відповідальність за неї та пообіцяв захищати права громадян і «фронт опору» (угруповання «Хезболла»).