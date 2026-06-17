Трамп відкрив шлях до виробництва американської зброї в Україні

У Вашингтоні готові обговорити передачу ліцензій, які дозволять випускати ракети та інші види озброєння за західними технологіями

Президент США Дональд Трамп заявив про готовність розглянути можливість передачі ліцензій на виробництво американської зброї в Україні та Європі. Йдеться насамперед про ракети до систем протиповітряної оборони, які необхідні для захисту від російських атак. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на видання Bloomberg.

Виробництво зброї за межами США

Під час саміту «Групи семи» у Франції американський президент повідомив союзникам, що готовий розглянути механізми ліцензування для виробництва озброєння за межами США.

Зокрема, американські оборонні компанії можуть отримати пропозицію виготовляти свою продукцію за ліцензією на території України та європейських держав. «Вони хотіли б мати можливість це робити, ми розглянемо це питання», – заявив Трамп.

За даними Bloomberg, однією з ключових тем переговорів стало виробництво ракет для систем протиповітряної оборони. Саме такі засоби зараз відіграють критичну роль у захисті українських міст та інфраструктури від російських повітряних ударів.

Як зазначає агентство, додатковим фактором для пошуку нових виробничих рішень стало виснаження частини американських запасів через загострення ситуації на Близькому Сході та конфлікт навколо Ірану.

Союзники обговорюють механізми реалізації

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц підтвердив, що союзники вже обговорюють механізми реалізації такого підходу. «Конкретні ліцензії, про які йде мова, будуть детально обговорені між країнами-учасницями. Це дійсно передбачає надання американськими компаніями комплексних ліцензій європейським виробникам», – пояснив він.

Своєю чергою президент Франції Еммануель Макрон заявив, що Трамп наполягав на необхідності активнішого залучення американської оборонної промисловості до підтримки союзників.

«Трамп наполягав на мобілізації американської оборонної промисловості та можливостях постачати таке обладнання», – зазначив французький лідер.

Нові формати підтримки України

Ідея ліцензійного виробництва зброї стала частиною ширшої дискусії щодо нових форматів підтримки України. Західні країни дедалі більше уваги приділяють не лише постачанню готових озброєнь, а й створенню виробничих потужностей безпосередньо на території держав-партнерів.

Нагадаємо, раніше лідери країн «Групи семи» погодили новий формат військової підтримки України, який передбачає передачу ліцензій на виробництво озброєнь. За інформацією дипломатичних джерел, українські підприємства можуть отримати можливість виготовляти сучасні системи протиповітряної оборони, ракети-перехоплювачі та окремі види далекобійного озброєння за західними технологіями.