У Москві назвали подію, після якої очікують на приїзд Віткоффа та Кушнера

У Кремлі очікують на візит спецпосланців президента США Дональда Трампа Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера вже найближчими днями. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву помічника російського диктатора РФ Юрія Ушакова.

За словами Ушакова, поїздка американських представників до Москви може відбутися після підписання меморандуму між США та Іраном. Відповідний документ планують підписати 19 червня у Женеві.

«Як я повідомляв за підсумками недільної розмови нашого президента з паном Трампом, ми очікуємо, що після підписання меморандуму в п’ятницю з’явиться можливість для того, щоб два добре відомі нам представники, Віткофф і Кушнер, приїхали до Москви для зустрічі з нашим керівництвом», – заявив Ушаков.

У Кремлі не уточнили порядок денний майбутніх переговорів та рівень представництва російської сторони під час можливих зустрічей.

Нагадаємо, речник Кремля Дмитро Пєсков раніше заявив, що між Москвою та Києвом наразі немає офіційних каналів комунікації. Водночас він зазначив, що Володимир Зеленський може приїхати до Москви, якщо готовий до «відповідальної та серйозної розмови». Також Пєсков повідомив, що російський диктатор Володимир Путін не отримував запрошення на саміт G7.

Крім того, президент України Володимир Зеленський раніше допустив можливість участі російського олігарха Романа Абрамовича у контактах між Києвом і Москвою. За словами глави держави, після зустрічі в Києві Абрамович повністю зрозумів українську позицію та пообіцяв передати відповідні сигнали російському керівництву. Зеленський наголосив, що потенційна роль бізнесмена у переговорному процесі залежить від рішення Володимира Путіна.