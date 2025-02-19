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Рівень довіри українців до Зеленського більший, ніж американців до Трампа – Федоров

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Рівень довіри українців до Зеленського більший, ніж американців до Трампа – Федоров
Дональд Трамп на пресконференції заявив про начебто низький рейтинг Володимира Зеленського
фото: president.gov.ua/Офіс президента

Більша частина українців довіряють президенту Зеленському

Рівень довіри українців до президента України Володимира Зеленського перевищує аналогічний показник для президента Дональда Трампа в США на 4-5%. Про це повідомив очільник Міністерства цифрової трансформації Михайло Федоров.

Міністр опублікував результати відповідного дослідження, проведеного у США у лютому, яке дає Дональду Трампу рівень довіри від 46,6% до 49,5%. Водночас баланс довіри і недовіри Трампу станом на 18 лютого був на рівні +3,8%.

Рівень довіри українців до Зеленського більший, ніж американців до Трампа – Федоров фото 1
фото: Telegram/Михайло Федоров

Як повідомлялося, понад половина українців (57%) довіряють президенту України Володимиру Зеленському. 37% повідомили, що не довіряють, та 6% повідомили, що їм важко визначитись. Про це свідчать результати опитування, яке провів Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) у період 4-9 лютого 2025 року.

За даними інституту, довіра до президента України зросла у порівнянні з грудневим опитуванням. Тоді Зеленському довіряли 52%, а не довіряли 39%.

Найбільше довіряють президенту у центральних регіонах України – 62%. Найменше – у південних та східних – 55%. У західних регіонах України рівень довіри спостерігається на рівні 57% від опитаних.

Нагадаємо, 18 лютого, президент США Дональд Трамп на пресконференції заявив про вимогу виборів в Україні та низький рейтинг Володимира Зеленського. Однак слова Трампа щодо очільника України спрацювали з точністю до навпаки. 

«У нас є ситуація, коли в Україні не було виборів, де фактично діє воєнний стан... Зеленський – лідер в Україні, я маю це сказати, але в нього лише 4% підтримки. І так, я б сказав, що, знаєте, якщо вони хочуть мати місце за столом переговорів, можна сказати, що народ має... Хіба українці не мають сказати: знаєте, минуло багато часу відтоді, як у нас були вибори? Це не вимога Росії. Це виходить від мене і від багатьох інших країн також» – сказав президент США Дональд Трамп.

До слова, після слів Трампа про нібито «рейтинг в 4%» українці у соціальних мережах почали висловлювати підтримку Володимиру Зеленському. Користувачі наголосили, що саме українці обрали собі президента у 2019 році, тому лише українцям визначати, коли Зеленський залишить посаду.

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Теги: Володимир Зеленський Михайло Федоров президент Дональд Трамп соцопитування

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