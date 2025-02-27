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Пентагон заборонить трансгендерам служити в армії

Варвара Шолян
glavcom.ua
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Пентагон заборонить трансгендерам служити в армії
Протягом 30 днів Пентагон має створити процедуру ідентифікації військовослужбовців
фото: Marcin Bieleck/EPA

Вже діючі військові мають залишити службу

Військовослужбовці-трансгендери будуть звільнені із армії США, якщо вони «не отримають виключення». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Американське оборонне відомство у своїй заяві посилається на Держдепартамент, що  «визнає лише дві статі: чоловічу та жіночу».

«Стать людини є незмінною, незмінною протягом життя людини. Усі військовослужбовці проходитимуть службу лише відповідно до своєї статі», – наполягають у Пентагоні.

Протягом 30 днів Міністерство оборони має створити процедуру ідентифікації військовослужбовців, які є трансгендерами, а після цього, протягом ще 30 днів, їх почнуть  звільняти з армії. Проте у Пентагоні зауважили, що звільнення уникнуть ті, хто представляє «інтерес уряду в утриманні», за умови дотримання всіх стандартів, «пов’язаних зі статтю заявника».

Військовослужбовець також зможе залишитися в армії, якщо він продемонструє «36 місяців поспіль стабільність» своєї статі без «клінічно значущих страждань або порушень».

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп ще до своєї інавгурації заявляв, що  заборонить трансгендерним людям службу в армії.

«Главком» повідомляв, що у лютому цього року Трамп підписав указ, який забороняє спортсменам-трансгендерам брати участь у низці жіночих змагань з легкої атлетики.

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Теги: США армія Пентагон трансгендер

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