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Легендарний актор, що зіграв у «Майстрі та Маргариті» пояснив українцям, чи треба захищати Булгакова

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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Анатолій Хостікоєв: «Не можна в наш час бути аполітичним»
фото: Станіслав Груздєв, «Главком»

Анатолій Хостікоєв отримав гран-прі на міжнародному Булгаковському фестивалі, який проходив у Києві у 1998 році

Народний артист України Анатолій Хостікоєв пояснив, чи треба сьогодні захищати творчість російського письменника Михайла Булгакова в Україні. В інтерв’ю «Главкому» актор підтримав думку про те, що «плакати» за Булгаковим не варто. 

Анатолій Хостікоєв вважає, що наразі пріоритетом має бути українська культура та пам'ять про українських митців, згадуючи слова актора Олексія Гнатковського: «Наших велетнів не знають і, на жаль, не хочуть знати. Тому плакати за Булгаковим… Я б із задоволенням зіграв ті ролі, які могли б написати наші митці, яких розстріляли».

Хостікоєв переконаний, що під час війни актори не можуть бути поза політикою. Він також пригадав свого колегу та товариша з Росії, розповівши, як змінилося їхнє спілкування через війну.

«Не можна в наш час бути аполітичним. Принаймні у нашій країні. Ми маємо не тільки цікавитися зараз політикою, але і знаходити там своє місце. У мене є давній друг, який живе в Москві, але я з ним не спілкуюсь. На жаль! Він – відома людина. І він має свій погляд, який відрізняється від загальнорашистського. І тому я не зрікусь його. Але думаю, що ми вже не зустрінемось…» – поділився актор.

До слова, понад 20 років тому Анатолій Хостікоєв зіграв у виставі «Майстер і Маргарита» за мотивами однойменного роману російського письменника Михайла Булгакова. 

«На міжнародному Булгаковському фестивалі, який проходив у Києві, я зіграв у виставі «Майстер і Маргарита» режисерки Ірини Молостової. І на відкритій рецензії критики-іноземці високо оцінили мого Воланда і присудили Гран-прі фестивалю», – пригадав актор.

Нагадаємо, у червні 2026 року в Києві демонтували памʼятник російському письменникові Михайлу Булгакову на Андріївському узвозі. 

До слова, народний артист України, легендарний актор театру і кіно Анатолій Хостікоєв в інтерв'ю «Главкому» пригадав несподівану історію свого знайомства з Юлією Тимошенко, яка згодом привела його до депутатського мандата Київради. За словами артиста, він разом зі своїм другом та творчим партнером Богданом Бенюком прийшов підтримати тодішню прем'єрку після її першої відставки, ця зустріч і стала початком його яскравої, але дуже короткої політичної кар’єри.

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Теги: театр письменник росіяни вистава Анатолій Хостікоєв

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