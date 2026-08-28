Дешевих посилок з Китаю поменшало. ЄС знайшов спосіб стримати Temu та AliExpress

Європа запровадила мито лише у €3, однак ефект проявився вже за перший місяць: продажі Temu впали вдвічі, а AliExpress – більш ніж на третину

Потік дешевих посилок до Європейського Союзу різко скоротився після запровадження нового мита на товари низької вартості. Найпомітніше нові правила позначилися на китайських маркетплейсах Temu та AliExpress. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Euronews.

За даними французької митниці, після запровадження нового збору кількість невеликих посилок, які імпортують до Євросоюзу, скоротилася на 30-40%. У французькому уряді вважають, що перші результати продемонстрували здатність митного регулювання впливати на роботу великих китайських торговельних платформ.

Нові правила почали діяти 1 липня. Вони поширюються на товари в посилках вартістю до €150, які раніше користувалися звільненням від ввізного мита. Тепер ЄС стягує €3 за кожну окрему категорію товару в такому відправленні.

Наслідки стали особливо помітними на прикладі великих китайських маркетплейсів. У період із червня до липня обсяги продажів Temu скоротилися на 50%, а AliExpress – на 37%.

Краще нові умови пережив Shein. Продажі платформи зменшилися приблизно на 15%. Однією з причин меншого падіння називають наявність нового логістичного складу компанії у Польщі.

Запроваджене мито стало відповіддю на стрімке зростання кількості дешевих товарів, які надходять безпосередньо європейським покупцям із країн за межами Євросоюзу.

Лише протягом 2025 року до ЄС надійшло близько 5,9 млрд товарів низької вартості – понад 16 млн щодня. Більш як 90% таких відправлень походили з Китаю.

У Брюсселі вважають, що попередня система створювала нерівні умови для європейського бізнесу. Іноземні платформи могли напряму відправляти покупцям величезну кількість дешевих товарів, тоді як європейські продавці повинні дотримуватися вимог ЄС та сплачувати відповідні платежі.

Окремою проблемою стала безпека продукції. За наведеними Euronews даними, понад 60% перевірених у 2025 році товарів низької вартості не відповідали європейським вимогам або стандартам безпеки.

Мито у €3 є тимчасовим заходом. Воно має діяти до переходу Євросоюзу на нову систему митного регулювання. У межах масштабнішої реформи планується створення Митного центру даних ЄС, який має об'єднати інформацію про товари, що ввозяться до Євросоюзу.

Нагадаємо, питання оподаткування дешевих міжнародних посилок обговорюють і в Україні. Уряд направив до Верховної Ради законопроєкт, який скасовує пільгу з ПДВ для імпортних товарів з іноземних маркетплейсів вартістю до €150.