Головна Світ Економіка
search button user button menu button

Дешевих посилок з Китаю поменшало. ЄС знайшов спосіб стримати Temu та AliExpress

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
google social img telegram social img facebook social img
Дешевих посилок з Китаю поменшало. ЄС знайшов спосіб стримати Temu та AliExpress
Temu, AliExpress і Shein втратили продажі після нового мита ЄС
фото: nfront.org.ua

Європа запровадила мито лише у €3, однак ефект проявився вже за перший місяць: продажі Temu впали вдвічі, а AliExpress – більш ніж на третину

Потік дешевих посилок до Європейського Союзу різко скоротився після запровадження нового мита на товари низької вартості. Найпомітніше нові правила позначилися на китайських маркетплейсах Temu та AliExpress. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Euronews.

За даними французької митниці, після запровадження нового збору кількість невеликих посилок, які імпортують до Євросоюзу, скоротилася на 30-40%. У французькому уряді вважають, що перші результати продемонстрували здатність митного регулювання впливати на роботу великих китайських торговельних платформ.

Нові правила почали діяти 1 липня. Вони поширюються на товари в посилках вартістю до €150, які раніше користувалися звільненням від ввізного мита. Тепер ЄС стягує €3 за кожну окрему категорію товару в такому відправленні.

Наслідки стали особливо помітними на прикладі великих китайських маркетплейсів. У період із червня до липня обсяги продажів Temu скоротилися на 50%, а AliExpress – на 37%.

Краще нові умови пережив Shein. Продажі платформи зменшилися приблизно на 15%. Однією з причин меншого падіння називають наявність нового логістичного складу компанії у Польщі.

Запроваджене мито стало відповіддю на стрімке зростання кількості дешевих товарів, які надходять безпосередньо європейським покупцям із країн за межами Євросоюзу.

Лише протягом 2025 року до ЄС надійшло близько 5,9 млрд товарів низької вартості – понад 16 млн щодня. Більш як 90% таких відправлень походили з Китаю.

У Брюсселі вважають, що попередня система створювала нерівні умови для європейського бізнесу. Іноземні платформи могли напряму відправляти покупцям величезну кількість дешевих товарів, тоді як європейські продавці повинні дотримуватися вимог ЄС та сплачувати відповідні платежі.

Окремою проблемою стала безпека продукції. За наведеними Euronews даними, понад 60% перевірених у 2025 році товарів низької вартості не відповідали європейським вимогам або стандартам безпеки.

Мито у €3 є тимчасовим заходом. Воно має діяти до переходу Євросоюзу на нову систему митного регулювання. У межах масштабнішої реформи планується створення Митного центру даних ЄС, який має об'єднати інформацію про товари, що ввозяться до Євросоюзу.

Нагадаємо, питання оподаткування дешевих міжнародних посилок обговорюють і в Україні. Уряд направив до Верховної Ради законопроєкт, який скасовує пільгу з ПДВ для імпортних товарів з іноземних маркетплейсів вартістю до €150. 

Читайте також:

Теги: митниця Європейський Союз Китай

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Україна передала партнерам інформацію про компоненти, необхідні Росії для виробництва балістики
Санкції проти російської балістики. Офіс президента розповів про новий пакет Євросоюзу
26 серпня, 14:30
Прем'єр Британії Енді Бернем вирішив переконати Трампа передати Україні ракети Patriot
Європейські лідери знайшли спосіб отримати ракети Patriot для України
25 серпня, 06:42
Всього протягом 2024-2025 років на комп'ютери, мультимедійні панелі, планшети та програмне забезпечення для українських шкіл було спрямовано понад 1,1 млрд грн
В українські школи за гроші ЄС масово завозилося обладнання… з Китаю
12 серпня, 18:18
Китай не хоче перемоги Росії. Пекіну потрібна залежна Москва
Тінь дракона над Кремлем: якою Китай прагне бачити Росію
9 серпня, 21:13
Питання членства України в ЄС залишається одним із ключових у відносинах Києва та Брюсселя
ЄС назвав головну перепону для вступу України
7 серпня, 16:45
Байба Браже та Володимир Зеленський обговорили продовольчу безпеку та російські атаки на українські порти
Вступ України до ЄС. Президент зустрівся з главою МЗС Латвії
5 серпня, 21:59
Україські біженці
ЄС продовжив тимчасовий захист для українців до 2028 року, але є нюанс
30 липня, 19:50
Вашингтон розглядає Китай як одного з головних стратегічних конкурентів США
Адміністрація Трампа готує масштабний фінансовий удар по амбіціях Сі Цзіньпіна
28 липня, 12:35
Дзюдоїстка Мадіна Таймазова відома своєю підтримкою путінського режиму
ЄС розгляне можливість запровадження санкцій проти спортсменів з Росії, які підтримують війну
28 липня, 09:48

Економіка

Грошей на все не вистачило. Росія урізала цивільні витрати заради війни
Грошей на все не вистачило. Росія урізала цивільні витрати заради війни
Дешевих посилок з Китаю поменшало. ЄС знайшов спосіб стримати Temu та AliExpress
Дешевих посилок з Китаю поменшало. ЄС знайшов спосіб стримати Temu та AliExpress
Росія скоротила бюджетні витрати через брак готівки – Bloomberg
Росія скоротила бюджетні витрати через брак готівки – Bloomberg
Акції одного з найбільших банків Росії впали до історичного мінімуму
Акції одного з найбільших банків Росії впали до історичного мінімуму
Відомий мільярдер попередив про нову хвилю безробіття через штучний інтелект
Відомий мільярдер попередив про нову хвилю безробіття через штучний інтелект
Останній НПЗ «Лукойлу», який працював у Росії, зупинився після атаки дронів – Reuters
Останній НПЗ «Лукойлу», який працював у Росії, зупинився після атаки дронів – Reuters

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
365K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 28 серпня: ситуація на фронті
148K
Карта повітряних тривог України онлайн 28 серпня 2026
88K
Софія Ротару у День Незалежності показалася у Києві (фото)
69K
Путін остаточно ухвалив рішення про майбутнє війни в Україні – ISW
50K
Держдума РФ назвала крайній термін завершення війни в Україні
45K
Відомий історик, який роками руйнує міфи росіян, у критичному стані через тяжку хворобу

Новини

Місячний посівний календар на вересень 2026 року: коли краще збирати врожай
Вчора, 22:15
Лукашенко раптово полетів до Росії на переговори з Путіним – ЗМІ
Вчора, 18:18
В Україні до 30°, місцями значні дощі: погода на 26 серпня 2026 року
26 серпня, 05:59
Генштаб підтвердив ураження Афіпського НПЗ в Краснодарському краї
25 серпня, 12:35
Російський безпілотник зі штучним інтелектом убив трьох цивільних у Запоріжжі
25 серпня, 08:45
В Україні до 30°, вдень тримається спека: погода на 25 серпня 2026 року
25 серпня, 05:59

Прес-релізи

Українські банки підтримують високу якість кредитного портфелю
Українські банки підтримують високу якість кредитного портфелю
26 серпня, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua