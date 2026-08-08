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У Німеччині невідомі дрони кружляли над базою, де ремонтують Patriot

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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У Німеччині невідомі дрони кружляли над базою, де ремонтують Patriot
Над секретним об'єктом Бундесверу було зафіксовано БпЛА
фото (ілюстративне): US Army

За одну ніч над військовим об'єктом у Мехерніху зафіксували шість прольотів безпілотників

У Німеччині розслідують серію підозрілих польотів безпілотників над важливим об'єктом Бундесверу в місті Мехерніх. На цій базі, зокрема, проводять технічне обслуговування та ремонт систем протиповітряної оборони Patriot. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Tagesschau.

Мехерніх – це місто у регіоні Айфель на південний захід від Бонна. Там розміщений один із важливих логістичних об'єктів німецьких збройних сил. На глибині близько 130 метрів розташоване захищене підземне сховище площею 30 тис. кв. м, де зберігають обладнання та запчастини для військової техніки.

На цій же базі фахівці Бундесверу обслуговують і ремонтують комплекси Patriot. За даними журналістів, цей об'єкт, який у Бундесвері називають «верф'ю Patriot», імовірно, є єдиним такого типу в Європі.

За інформацією німецьких ЗМІ, у ніч проти суботи співробітники охорони зафіксували шість випадків появи дронів над об'єктом у проміжку між 22:00 та 05:00. Під час останнього такого випадку на місці вже перебували попереджені поліцейські.

За даними конфіденційного поліцейського звіту, вони також бачили щонайменше один безпілотник. Дрон деякий час кружляв над екстреними службами. За інцидентом спостерігали й представники військової поліції Бундесверу приблизно з 40 метрів.

За їхньою попередньою оцінкою, це міг бути безпілотник Fly-380 VTOL. Такий апарат має розмах крил близько 3,8 метра, може долати до 400 км, розвивати швидкість до 150 км/год і перевозити понад 10 кг корисного навантаження.

Осіб, відповідальних за польоти над військовою базою, наразі не встановили. Безпілотники такого типу можуть використовуватися для геодезичних і картографічних робіт, охорони кордонів та перевезення вантажів у важкодоступних районах.

Водночас попередня перевірка, за інформацією журналістів, не підтвердила версію про те, що над базою випадково опинився дрон, який виконував геодезичні роботи. Поліція розслідує можливе несанкціоноване фотографування або знімання військових об'єктів, озброєння чи секретних зон.

Нагадаємо, 5 серпня поліція Німеччини виявила безпілотник із детонатором поруч з українським вантажним літаком типу «Антонов» в аеропорту Лейпциг/Галле. ЗМІ повідомляли, що літак був завантажений військовими боєприпасами. Втім, німецька сторона ці повідомлення спростувала

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Теги: Patriot Німеччина дрон безпілотник

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