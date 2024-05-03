Пашинян, який віддаляється від Путіна, може отримати звинувачення у держзраді

Останнім часом Пашинян все більше критикує Путіна і підтримує ЄС

Колишній голова Палати адвокатів Вірменії та полковник запасу Збройних сил Вірменії передали до Генпрокуратури вимогу притягнути до відповідальності Пашиняна

Прем'єр-міністра Вірменії Нікола Пашиняна може отримати звинувачення у державній зраді за те, що він домовився про делімітацію кордону з Азербайджаном. Про це заявила генпрокурор Вірменії Ганна Вардапетян, повідомляє «Новости-Армения».

Юрист, колишній голова Палати адвокатів Вірменії Ара Зограбян та полковник запасу Збройних сил Вірменії Айк Наапетян передали до Генпрокуратури вимогу притягнути до відповідальності Пашиняна за делімітацію кордону Вірменії та Азербайджану.

На думку авторів вимоги, Пашинян «незаконно здав території Вірменії і має бути звинувачений у держзраді». «Заява направлена до РНБ (Ради нацбезпеки - «Главком».) для перевірки документів, зокрема низки свідоцтв на власність, які прикріплені до документа. Після перевірки буде обговорено питання щодо порушення кримінальної справи», - зазначила Вардапетян.

Нагадаємо, 19 квітня Вірменія та Азербайджан вперше заявили про домовленості щодо делімітації кордонів у районі кількох прикордонних населених пунктів.

Вже за кілька днів на тій ділянці почали встановлювати прикордонні стовпи. Делімітація кордонів узгоджена біля вірменських сіл Баганіс, Воскепар, Кіранц та Беркабер та азербайджанських – Баганіс Айрум, Ашаги-Аскипар, Хейрімлі та Кизил-Гаджили.

Це означає, що дві комісії відтворили на карті ті кордони, які існували між вищезгаданими селами за часів Радянського Союзу, і на наступному етапі ці кордони мають бути уточнені та відображені також на землі, і це стане безпрецедентною подією: уперше між нашими країнами буде демаркований державний кордон на ділянці цих чотирьох сіл.

Нагадаємо, раніше Пашинян заявив, що Вірменія більше не може покладатися на Росію як на свого головного оборонного і військового партнера, оскільки Москва неодноразово її підводила.

Нагадаємо, Європейський Союз погодив історичний план, який допоможе вивести Вірменію з орбіти Росії і підтримати її економіку перед обличчям зростаючої напруженості в регіоні. Це стало результатом переговорів в Брюсселі між президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн, державним секретарем США Ентоні Блінкеном і прем'єр-міністром Вірменії Ніколом Пашиняном

Як повідомлялося, Росія, ймовірно, намагається встановити військову та політичну владу над Вірменією, а також хоче кинути виклик суверенітету країни.

Нагадаємо, Вірменія розробляє новий документ щодо співпраці з Євросоюзом, підписання якого планується в липні.