Прикордонники попередили про ускладнення руху на одному з пунктів пропуску

Ремонтні роботи триватимуть до 12 вересня 2024 року

Польща розпочала ремонтні роботи асфальтного покриття у пункті пропуску «Гребенне – Рава-Руська»

У пункті пропуску «Гребенне – Рава-Руська» можливе ускладнення руху. Про це повідомляє Державна прикордонна служба.

За інформацією від польської сторони, розпочались ремонтні роботи асфальтного покриття у пункті пропуску «Гребенне – Рава-Руська».

Попередньо роботи триватимуть до 12 вересня 2024 року. Наразі вони проводяться на в'їзд в Україну на легковому напрямку та на вантажних паркінгах на в'їзд і виїзд.

«Просимо громадян врахувати інформацію та за можливості обирати інші пункти пропуску для перетину кордону», – йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, 13 серпня в Одеській області в першій половині дня на декілька годин припинить роботу пункт пропуску «Паланка – Маяки-Удобне».

Нагадаємо, українці стали частіше перетинати кордон через пункти пропуску на кордоні із Польщею. Причина – туристичний сезон.

Як повідомлялося, з метою запобігання правопорушень у прикордонній смузі в межах Ужгородського району введені додаткові режимні обмеження.

До слова, на 16-х пунктах пропуску регулярні та нерегулярні перевізники можуть обрати часовий слот для прогнозованого перетину кордону.