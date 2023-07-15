Воллес підтвердив, що покине посаду міністра оборони Великої Британії

Воллес наголосив, що не виставлятиме свою кандидатуру на наступних загальних виборах

Бен Воллес підтвердив, що піде з посади міністра оборони Великої Британії. Зокрема, під час найближчих перестановок у кабінеті міністрів. Про це посадовець сказав у інтерв’ю The Sunday Times.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Воллес наголосив, що не виставлятиме свою кандидатуру на наступних загальних виборах, але відкинув можливість «передчасного» відходу і проведення додаткових виборів.

«Я прийшов у політику з шотландського парламенту 1999 року. Це 24 роки. Понад сім років я провів із трьома телефонами біля свого ліжка», – заявив Воллес.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Бен Воллес обіймав посаду міністра оборони за трьох різних прем'єр-міністрів і зіграв важливу роль у реагуванні Великої Британії на війну Росії проти України.

Раніше він обіймав посади міністра в міністерстві у справах Північної Ірландії та в Міністерстві внутрішніх справ.

Раніше повідомлялося, що Бен Воллес обдумує можливість залишити посаду міністра оборони Британії.

Нагадаємо, 11 липня Зеленський розкритикував кулуарні обговорення членів НАТО через їхню позицію щодо України: «Безпрецедентно й абсурдно – коли немає жодних часових рамок і для запрошення, і для членства України; і коли натомість додається якесь дивне формулювання про «умови» навіть для запрошення України…».

Будь ласка, читайте текст після реклами

Згодом міністр оборони Великої Британії Бен Воллес різко відреагував на критику Зеленського щодо НАТО. Він заявив, що країни Заходу не є онлайн-магазином Amazon і не можуть передати Україні всю необхідну зброю зі своїх запасів. Воллес сказав, що Києву треба більше дякувати союзникам за підтримку. Зеленський відповів йому: «Нехай він напише мені, як треба дякувати, і я так і подякую».

Посол України у Великій Британії Вадим Пристайко назвав слова Зеленського «нездоровим сарказмом».

Пізніше Воллес заявив, що його слова про «невдячну Україну» спотворили. Також він назвав відносини між країнами партнерськими.