Ізраїль та «Хезболла» домовилися про перемир'я після доби боїв

США та Катар допомогли сторонам відновити режим припинення вогню після загострення в Лівані

Ізраїль та ліванське угруповання «Хезболла» досягли домовленості про відновлення режиму припинення вогню після чергового спалаху бойових дій. Укласти угоду вдалося за посередництва Сполучених Штатів та Катару. Про це повідомляє «Главком» з посиланням Reuters та Axios.

За інформацією кореспондента Axios Барака Равіда, який послався на високопоставленого американського чиновника, сторони погодилися повернутися до режиму припинення вогню 19 червня.

«Високопоставлений американський чиновник повідомив мені: Ізраїль і «Хезболла» домовилися про відновлення режиму припинення вогню в Лівані, який почнеться о 16:00 за місцевим часом», – написав Равід у соцмережі X.

За його словами, домовленості вдалося досягти після переговорів за участю США та Катару. Посередники контактували як з ізраїльською стороною, так і з представниками Ірану, який підтримує «Хезболлу».

Водночас агентство Reuters повідомляє, що американо-іранські переговори у Швейцарії, які були заплановані на 19 червня, не відбулися через загострення ситуації в Лівані.

Один із представників американської адміністрації підтвердив, що після останнього обміну ударами сторони повернулися до режиму припинення вогню.

«Ми розуміємо, що після сьогоднішньої перестрілки Ізраїль і «Хезболла» перебувають у стані припинення вогню», – заявив американський чиновник.

За даними Reuters, Іран наполягав на всеосяжному припиненні вогню як умові для продовження переговорів зі США. Про це агентству повідомив високопоставлений представник «Хезболли».

Представник Міністерства закордонних справ Ірану не коментував перспективи подальших контактів із Вашингтоном, однак заявив, що Сполучені Штати несуть відповідальність за ізраїльські удари по Лівану. Він також наголосив, що Тегеран готовий вжити всіх необхідних заходів для захисту власних інтересів.

Нова домовленість дозволила знизити напруження на ізраїльсько-ліванському кордоні після кількох днів активних бойових дій. Водночас подальша стабільність режиму припинення вогню залежатиме від розвитку ситуації навколо переговорів між США та Іраном.

Нагадаємо, у ніч на 18 червня президент США Дональд Трамп повідомив про досягнення рамкової угоди між Вашингтоном і Тегераном. За його словами, сторони узгодили ключові питання та затвердили домовленості в дистанційному форматі. Однак уже наступного дня заплановані американо-іранські переговори були скасовані на тлі нового загострення ситуації в Лівані.