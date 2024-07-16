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Замах на Трампа: Байден доручив Секретній службі охороняти одного із кандидатів у президенти

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Замах на Трампа: Байден доручив Секретній службі охороняти одного із кандидатів у президенти
Байден доручав забезпечити захист Кеннеді «як до, так і після подій минулих вихідних»
фото: з відкритих джерел

Правоохоронні органи США зазначають, що після спроби замаху на Трампа спостерігається сплеск агресивної риторики

Президент США Джо Байден доручив Секретній службі забезпечити захист незалежному кандидату в президенти Роберту Кеннеді-молодшому після інциденту в Пенсільванії, під час якого був поранений Дональд Трамп. Про це повідомив міністр внутрішньої безпеки Алехандро Майоркас, передає «Голос Америки».

Майоркас заявив, що Байден доручав забезпечити захист Кеннеді «як до, так і після подій минулих вихідних».

Секретна служба за законом повинна охороняти кандидатів у президенти і віцепрезиденти від основних партій і членів їхніх родин протягом 120 днів до виборів, тоді як інших кандидатів охороняють у міру необхідності.

У Кеннеді мало шансів провести своїх прихильників до колегії вибірників, не кажучи вже про те, щоб стати президентом, але його передвиборчі заходи збирають велику аудиторію.

Погрози політичним кандидатам – звичайне явище, але правоохоронні органи зазначають, що після спроби замаху на Трампа спостерігається сплеск агресивної риторики. За словами Майоркаса, і Байден, і Трамп «постійно зазнають погроз».

«Ми перебуваємо в умовах підвищених і швидко мінливих загроз», – сказав він.

Нагадаємо, що під час виступу експрезидента США Дональда Трампа у Пенсильванії пролунали звуки стрілянини. Політика негайно було евакуйовано з майданчика. Трамп перервав свою промову і залишив сцену з закривавленим вухом. Він отримав незначне поранення, але почувається добре. Нині на місці події працюють правоохоронні органи для з'ясування всіх обставин інциденту. Загинули один із глядачів і сам нападник. 

Теги: США вибори у США Джозеф Байден

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