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Скільки часу потрібно росіянам на нову масштабну атаку. Експерт вирахував час

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Скільки часу потрібно росіянам на нову масштабну атаку. Експерт вирахував час
Терміни підготовки до нової атаки залежать від типу зброї, яку планують використати окупанти
фото: glavcom.ua

Згурець: Базова складова останніх ракетних атак супротивника полягає у комплектуванні різних засобів ураження для отримання максимального ефекту

Терміни планування нових атак по Україні залежать від типу зброї, яку будуть використовувати росіяни, і займуть декілька тижнів і більше. Про це заявив директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець в інтерв’ю «Главкому».

Зокрема, він прокоментував заяву речника Повітряних сил Юрія Ігната, який припустив, що росіяни вже розробили певні лекала для атак і тепер для підготовки нових ударів їм вистачить умовно чотирьох днів.

«Питання в тому – які ракети використовувати. Якщо ми говоримо про Х-101, то час прокладання нового маршруту, у залежності від його складності, займе до двох тижнів. Тому що він має враховувати нові висоти та купу різних параметрів. За чотири дні можна просто пуляти тим, що не має потреби в наведенні, – зокрема, Х-22, «кинджалами» за умовними координатами… А коли йдеться про «калібри», «іскандери», то час планування є достатньо тривалим», – зазначив експерт.

Згурець підкреслив, що росіяни намагаються використовувати різні засоби ураження під час своїх атак для отримання максимального ефекту. Вони використовують і безпілотні комплекси, і крилаті ракети, і гіперзвукові ракети старої і нової інтеграцій.

«Протягом всього цього часу відбувалося відпрацювання окремих елементів цієї стратегії, коли ми мали масові нальоти «шахедів» різних версій різного призначення і різними маршрутами, потім – окремі нальоти з ракетами Х-55 без бойових частин, які виконували уточнюючі заходи нападу, а потім вже самі удари 29 грудня і 2 січня», – розповів директор Defense Express.

Сергій Згурець додав, що це були не дві окремі атаки, а елементи однієї й тієї самої.

Нагадаємо, 2 січня росіяни запустили на столицю України приблизно півтора десятка баражуючих боєприпаси типу Shahed. А слідом за ними понад півтора десятка стратегічних бомбардувальників Ту-95МС запустили групами та хвилями крилаті ракети Х-101/Х555Х-55. Одночасно із заходом ракет на Київ понад десять літаків Міг-31К запустили по столиці аеробалістичні ракети Х-47М2 «Кинджал». Загалом у просторі Києва та області сили Протиповітряної Оборони знищили 61 ракету, з них близько 10 «Кинджалів». 

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Теги: Кинджал Сергій Згурець балістичні ракети росіяни боєприпаси

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