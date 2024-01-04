Скільки часу потрібно росіянам на нову масштабну атаку. Експерт вирахував час

Згурець: Базова складова останніх ракетних атак супротивника полягає у комплектуванні різних засобів ураження для отримання максимального ефекту

Терміни планування нових атак по Україні залежать від типу зброї, яку будуть використовувати росіяни, і займуть декілька тижнів і більше. Про це заявив директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець в інтерв’ю «Главкому».

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Зокрема, він прокоментував заяву речника Повітряних сил Юрія Ігната, який припустив, що росіяни вже розробили певні лекала для атак і тепер для підготовки нових ударів їм вистачить умовно чотирьох днів.

«Питання в тому – які ракети використовувати. Якщо ми говоримо про Х-101, то час прокладання нового маршруту, у залежності від його складності, займе до двох тижнів. Тому що він має враховувати нові висоти та купу різних параметрів. За чотири дні можна просто пуляти тим, що не має потреби в наведенні, – зокрема, Х-22, «кинджалами» за умовними координатами… А коли йдеться про «калібри», «іскандери», то час планування є достатньо тривалим», – зазначив експерт.

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Згурець підкреслив, що росіяни намагаються використовувати різні засоби ураження під час своїх атак для отримання максимального ефекту. Вони використовують і безпілотні комплекси, і крилаті ракети, і гіперзвукові ракети старої і нової інтеграцій.

«Протягом всього цього часу відбувалося відпрацювання окремих елементів цієї стратегії, коли ми мали масові нальоти «шахедів» різних версій різного призначення і різними маршрутами, потім – окремі нальоти з ракетами Х-55 без бойових частин, які виконували уточнюючі заходи нападу, а потім вже самі удари 29 грудня і 2 січня», – розповів директор Defense Express.

Сергій Згурець додав, що це були не дві окремі атаки, а елементи однієї й тієї самої.

Нагадаємо, 2 січня росіяни запустили на столицю України приблизно півтора десятка баражуючих боєприпаси типу Shahed. А слідом за ними понад півтора десятка стратегічних бомбардувальників Ту-95МС запустили групами та хвилями крилаті ракети Х-101/Х555Х-55. Одночасно із заходом ракет на Київ понад десять літаків Міг-31К запустили по столиці аеробалістичні ракети Х-47М2 «Кинджал». Загалом у просторі Києва та області сили Протиповітряної Оборони знищили 61 ракету, з них близько 10 «Кинджалів».