Зеленський розповів про результати зустрічі з Трампом: про що домовилися (фото)

Президент України подякував Сполученим Штатам за підтримку

Сьогодні, 28 липня президент України Володимир Зеленський зустрівся з президентом США Дональдом Трампом в Овальному кабінеті.

Сторони обговорили питання посилення української протиповітряної оборони, дипломатичні зусилля та подальшу взаємодію команд. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на допис глави держави.

«Хороша зустріч із президентом Трампом в Овальному кабінеті. Дякую за все, що ми робимо разом, щоб захистити життя українців і досягти миру. Передусім висловив президенту Трампу наші співчуття у зв’язку зі смертю Ліндсі Грема. Він був справжнім другом України», – написав Зеленський.

За словами Зеленського, під час переговорів окрему увагу приділили ліцензіям на виробництво ракет-перехоплювачів для систем Patriot. «Обговорили з президентом ліцензії на виробництво перехоплювачів для «Петріотів» та деякі інші ідеї, які можуть допомогти», – повідомив він.

фото: Офіс президента

фото: Офіс президента

фото: Офіс президента

фото: Офіс президента

Крім того, президенти обговорили дипломатичний напрям. «Також говорили про дипломатію – важливо активізувати дипломатичний процес. Наші команди узгодять деталі їх подальшої комунікації», – додав Зеленський.

На завершення президент України подякував Сполученим Штатам за підтримку. За даними Financial Times, Київ вважає ці переговори найкращою можливістю від початку другого президентського терміну Трампа відновити активну військову та політичну підтримку США.

Нагадаємо, 28 липня Зеленський прилетів до США. Серед головних питань переговорів – протиповітряний захист і стратегічна співпраця між країнами.

Об 11:00 (18:00 за Києвом) у Зеленського запланована зустріч з фінським президентом Александром Стуббом. О 12:30 (19:30 з Києвом) президент візьме участь у Національній церемонії прощання з покійним сенатором Ліндсі Гремом. О 18:00 (01:00 за Києвом) відбудеться зустріч із сенаторами-співавторами законопроєкту Ліндсі Грема про вторинні санкції проти Росії та іншими конгресменами.

Як повідомлялося, президент США Дональд Трамп останніми тижнями почав інакше оцінювати Україну та її президента Володимира Зеленського. Раніше Трамп у приватних розмовах висловлював скепсис щодо перспектив України у війні. Однак останнім часом його ставлення почало змінюватися – він став більш оптимістично оцінювати позиції Києва та дії Зеленського.