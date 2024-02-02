Відправка болгарських бронетранспортерів до України: процес розпочався (фото)

«Міноборони Болгарії підтримує процес надання Україні БТР МВС»

Міністр оборони Болгарії Тодор Тагарев опублікував на своїй сторінці в Facebook повідомлення про те, що його відомство займається відправкою БТР до України і додав до нього декілька фотографій самого процесу.

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«Операція триває – Міноборони підтримує процес надання Україні БТР МВС», – написав болгарський міністр.

Наприкінці листопада минулого року парламент Болгарії прийняв Закон про ратифікацію Угоди між Міністерством внутрішніх справ Болгарії та Міністерством оборони України про безоплатне надання бронетехніки в кількості 100 одиниць.

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Лише кілька днів тому Тодор Тагарев зазначив, що бронетранспортери все ще знаходяться в Болгарії, оскільки їх транспортування в Україну є дорогим.

«Три міністерства працюють разом. Уже зрозуміло, хто і куди буде їх вантажити та куди вони поїдуть. Це дуже серйозна логістична операція», – уточнив він, після чого прокоментував, що вартість транспортування висока, але все одно прийнятна для Болгарії.

«Однак міністерство буде шукати можливість, щоб транспорт профінансувала одна з країн-учасниць формату «Рамштайн». Весь логістичний процес займе два місяці з моменту забезпечення фінансування», – додав болгарський міністр.

Процес передачі БТР Фото: Тодор Тагарев

Нагадаємо, 4 серпня, уряд Болгарії схвалив постачання Україні майже сотні бронетранспортерів. Йшлося про схвалення проєкту угоди між МВС Болгарії і Міноборони України про безоплатне надання бронетранспортної техніки. Надання бронетехніки, яка не використовується Міноборони Болгарії, було погоджено під час візиту президента України Володимира Зеленського до країни у липні 2023 року.

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Раніше повідомлялось, що Болгарія досі не відправила Україні обіцяні БТР. Під час засідання парламентського комітету з оборони Тагарєв відзначив, що логістична частина поставлення БТР Україні вже налагоджена: «Вже зрозуміло, хто їх буде завантажувати, куди вони поїдуть. Це, знову ж таки, дуже серйозна логістична операція». Міністр оборони Болгарії запевнив: якщо союзники на «Рамштайн» не зголосяться оплатити відправлення БТР, «будуть шукати інші варіанти», включно через окреме рішення болгарського парламенту.