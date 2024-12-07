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Зеленський зустрівся з Трампом у Парижі: що відомо

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Зеленський зустрівся з Трампом у Парижі: що відомо
Лідери держави рушають на церемонію відкриття Собору Паризької Богоматері
фото: Голос Америки

Зустріч тривала приблизно 35 хвилин

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з обраним президентом США Дональдом Трампом у Парижі. Це перша їх зустріч після виборів в США. Про це стало відомо із трансляції BFM TV.

Зеленський та Трамп приїхали сьогодні в Париж на урочистості з нагоди відкриття відновленого Собору Паризької Богоматері.

Спочатку до Єлисейського палацу на зустріч з президентом Франції Еммануелем Макроном приїхав Трамп. Після цього стало відомо, що до них приєднається український президент.

До слова, після прибуття в Єлисейський палац Трамп заявляв, що «світ божеволіє» і це він сьогодні хоче обговорити.

О 19:10 стало відомо, що тристороння зустріч у Парижі завершилась. Вона тривала близько пів години. Тепер лідери відправляться на церемонію відкриття Собору Паризької Богоматері.

Як відомо, ввечері український лідер та представники ще близько 40 країн світу братимуть участь у церемонії відкриття собору Паризької Богоматері, який відновили після пожежі у 2019 році.

Нагадаємо, під час перебування у Парижі президент Володимир Зеленський зустрівся із Федеральним канцлером Австрії Карлом Негаммером. «Подякував за підтримку України. Також обговорили її продовження в наступному році, а саме допомогу нашій енергетичній системі взимку та захист українців від російського терору», – йдеться у повідомленні.

Також Зеленський запросив Австрію приєднатися до Спільної декларації G7 про підтримку України та в майбутньому укласти двосторонню угоду про довгострокову підтримку. 

 
 

Теги: Дональд Трамп Париж Володимир Зеленський Еммануель Макрон президент

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