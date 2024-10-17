США та союзники моніторитимуть виконання санкцій проти КНДР

Росія і Китай зірвали моніторингову діяльність в ООН про впровадження та дотримання санкцій проти Північної Кореї

Сполучені Штати, Південна Корея та Японія оголосили про створення нової міжнародної групи, яка буде займатися моніторингом виконання санкцій щодо Північної Кореї. Це рішення було ухвалене після того, як Росія і Китай заблокували моніторингову діяльність в рамках ООН. Про це повідомляють аналітики Reuters.

Механізм, відомий як «Багатостороння група з моніторингу санкцій», був запроваджений у березні цього року. Це сталося після того, як Росія відхилила щорічне оновлення складу групи експертів ООН, яка протягом останніх 15 років здійснювала контроль за виконанням санкцій, спрямованих на стримування ядерної та ракетної програми Північної Кореї. Китай в цей момент утримався від голосування.

За інформацією південнокорейського офіційного представника, нова група продовжить діяльність попередньої групи ООН, включаючи підготовку регулярних звітів про дотримання санкцій. У її складі також будуть вісім інших країн, серед яких Велика Британія, Франція та Німеччина.

Запуск нової групи було оголошено під час спільної прес-конференції в Сеулі 16 жовтня. У заході взяли участь заступник державного секретаря США Курт Кемпбелл, віце-міністр закордонних справ Південної Кореї Кім Хонг-Кюн, віце-міністр закордонних справ Японії Масатака Окано, а також посли восьми країн, які зустрілися напередодні переговорів у Сеулі.

«Було багато дискусій про те, як побудувати ефективну систему моніторингу, яка може замінити панель ООН, але навіть під час цього процесу випадки порушення санкцій з боку Північної Кореї продовжували траплятися, тому ми вирішили, що ми не повинні більше зволікати і повинні швидко заповнити цю прогалину», – сказав Кім.

Він зазначив, що, хоча союзники продовжать шукати можливості для відновлення механізму ООН, команда готова співпрацювати з усіма країнами, які прагнуть допомогти у забезпеченні виконання санкцій.

Кемпбелл підкреслив, що вето Росії, ймовірно, було викликане попередньою доповіддю групи експертів ООН, яка стосувалася незаконних закупівель Північною Кореєю військової техніки та боєприпасів для війни в Україні.

«Існує реальний потенціал для того, щоб це стало важливим кроком у відстеженні дій Північної Кореї та притягненні її до відповідальності за низку провокацій. Тож це великий крок у правильному напрямку», – заявив Кемпбелл.

Нагадаємо, раніше США та європейські країни регулярно вводили санкції проти КНДР та її союзників у різних областях.

Раніше стало відомо, що Росія наклала вето на резолюцію ООН, яка стосувалася продовження моніторингу санкцій проти Північної Кореї.

До слова, раніше стало відомо, що Росія використовує не тільки північнокорейську зброю у війні проти України, але і війська КНДР. На це відреагував президент України Володимир Зеленський та ряд світових політиків.