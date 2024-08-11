Останні прильоти по аеродрому у Липецьку. Чому це важливо

«Очевидно, що це влучання дронів СБУ матиме величезний вплив на хід війни»

Переглянув фотознімки після прильотів дронів СБУ по аеродрому «Липецьк-2». Можу впевнено сказати – це одна з найбільш вдалих операцій сил оборони останніх місяців. Чому? Бо крім літаків і вертольотів – це був один з найбільших складів КАБів ворога. На «Липецьку-2» зберігалось понад 700 авіабомб! Більшість літаків, розміщених на військовому аеродромі «Липецьк – 2» злетіти не встигли.

Що далі? Далі удар наших дронів, ланцюгова реакція і потужна детонація. Причому вибух був такої сили, що місцева влада не могла обмежитись традиційною констатацією, мовляв, всі дрони збили, а осколки щось там пошкодили на землі. Вибух добре чули у самому Липецьку, а із прилеглих населених пунктів була оголошена евакуація.

Очевидно, що це влучання дронів СБУ матиме величезний вплив на хід війни. Літаки з КАБами з Липецька активно били по Харківщині. Крім того, вкрай точно вибраний час атаки, який фактично співпав з початком Курської операції. Липецький аеродром росіяни точно використовували б і на цьому фронті.

КАБи – одна з найголовніших проблем, з якою стикаються ЗСУ на фронті. І СБУ системно працює по місцям зберігання цієї зброї. Важливо, що всі операції ретельно прораховані – ворог не зміг зупинити ні повторний удар по Морозівську, ні, всього лиш за тиждень, удар по «Липецьку-2».

Наостанок два слова про Курську операцію. Події в цьому регіоні поки окутує «туман війни». І це стратегічно правильне рішення наших. Єдине, що ми можемо сказати точно – після ударів по «Липецьку-2», КАБів у ворога стане значно менше.