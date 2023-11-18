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Андрій Іллєнко Народний депутат України 7, 8 скликань

Поверніть Фаріон

glavcom.ua
«Науковий авторитет Фаріон беззаперечний»
фото: скріншот/youtube

В Україні має бути людина з найбільш радикальною позицією у мовному питанні, та яка не йде на жодні найменші компроміси

Фаріон можна сприймати і не сприймати. Можна вважати, що вона права по суті, але не права в конкретній формі подачі своїх думок.

Зрештою, вона Фаріон – і ви кликали її на всі ці тисячі ефірів та інтервʼю та задавали їй ті самі максимально провокаційні питання не тому, що вона говорила лагідно і гладко, а тому що хотіли почути саме те, що робить її Іриною Фаріон.

Має бути хоч одна людина в Україні, яка займає найбільш радикальну позицію в мовному питанні та не йде на жодні найменші компроміси, навіть коли це шкодить їй особисто. Прийнамні, це чесна і послідовна позиція.

Звільнення Фаріон та кримінальна справа проти неї – це зовсім інший рівень ситуації. Багато в нас звільнили українофобів, плагіторів та корупціонерів з вищих навчальних закладів? Проти всіх є персональні мітинги та кримінальні справи?

Поверніть Фаріон професорську кафедру. Її науковий авторитет беззаперечний.

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Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: кримінал українська мова Ірина Фаріон

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Андрій Іллєнко

Поверніть Фаріон
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