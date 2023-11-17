«Львівська політехніка» передумала звільняти Фаріон? Наказ зник із офіційних ресурсів

Фаріон після публікації копії наказу про звільнення подякувала студентам і заявила, що буде оскаржувати звільнення в суді

Дві кафедри університету публічно висловили незгоду з поспішним рішенням про звільнення мовознавиці

Із офіційної сторінки «Львівської політехніки» зникло повідомлення про звільнення професорки кафедри української мови Ірини Фаріон. Згадана інформація зникла одразу наступного дня після оприлюднення.

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Ірина Фаріон вже відреагувала на інформацію про зникнення дописів про її звільнення, саркастично заявивши, що буцімто, це вона «видалила Політехніку».

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Водночас дві кафедри університету публічно висловили незгоду з поспішним рішенням про звільнення мовознавиці. Міністр освіти і науки Оксен Лісовий також відредагував свій допис і видалив фото копії наказу про звільнення Фаріон.

Нагадаємо, повідомлення про розірвання трудових відносин з Іриною Фаріон були оприлюднені на офіційному сайті університету та на сторінці у Facebook 15 листопада. Там йшлося про її звільнення з 16 листопада. Однак 16 листопада згадану інформацію видалили з офіційних ресурсів Львівської політехніки. Зараз сторінка із повідомленням про звільнення Фаріон на сайті політехніки доступна лише у кеші Google. В університеті відмовляються від коментарів з цього приводу.

Про звільнення Ірини Фаріон з Львівської політехніки 15 листопада повідомив міністр освіти Оксен Лісовий. «Львівська політехніка звільнила Фаріон. Відповідний наказ вже підписано ректором», – написав міністр. Міністр оприлюднив копію наказу ректора з печатками відділу кадрів, однак згодом допис відредагував і прибрав фото документа.

Пані Ірина Фаріон після публікації копії наказу про звільнення подякувала студентам і заявила, що буде оскаржувати звільнення в суді. «Звільнення без жодного підпису. Це щось нове у трудовому праві», – написала вона.

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Як повідомлялося, екснардепка і мовознавиця Ірина Фаріон розкритикувала військових, які спілкуються російською.