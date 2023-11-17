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«Львівська політехніка» передумала звільняти Фаріон? Наказ зник із офіційних ресурсів

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
«Львівська політехніка» передумала звільняти Фаріон? Наказ зник із офіційних ресурсів
Фаріон після публікації копії наказу про звільнення подякувала студентам і заявила, що буде оскаржувати звільнення в суді
фото з відкритих джерел

Дві кафедри університету публічно висловили незгоду з поспішним рішенням про звільнення мовознавиці

Із офіційної сторінки «Львівської політехніки» зникло повідомлення про звільнення професорки кафедри української мови Ірини Фаріон. Згадана інформація зникла одразу наступного дня після оприлюднення.

При переході за посиланням на новину на екрані видає повідомлення: «У вас недостатньо прав для доступу до цієї сторінки».

Ірина Фаріон вже відреагувала на інформацію про зникнення дописів про її звільнення, саркастично заявивши, що буцімто, це вона «видалила Політехніку».

Водночас дві кафедри університету публічно висловили незгоду з поспішним рішенням про звільнення мовознавиці. Міністр освіти і науки Оксен Лісовий також відредагував свій допис і видалив фото копії наказу про звільнення Фаріон.

Нагадаємо, повідомлення про розірвання трудових відносин з Іриною Фаріон були оприлюднені на офіційному сайті університету та на сторінці у Facebook 15 листопада. Там йшлося про її звільнення з 16 листопада. Однак 16 листопада згадану інформацію видалили з офіційних ресурсів Львівської політехніки. Зараз сторінка із повідомленням про звільнення Фаріон на сайті політехніки доступна лише у кеші Google. В університеті відмовляються від коментарів з цього приводу.

Про звільнення Ірини Фаріон з Львівської політехніки 15 листопада повідомив міністр освіти Оксен Лісовий. «Львівська політехніка звільнила Фаріон. Відповідний наказ вже підписано ректором», – написав міністр. Міністр оприлюднив копію наказу ректора з печатками відділу кадрів, однак згодом допис відредагував і прибрав фото документа.

Пані Ірина Фаріон після публікації копії наказу про звільнення подякувала студентам і заявила, що буде оскаржувати звільнення в суді. «Звільнення без жодного підпису. Це щось нове у трудовому праві», – написала вона.

Як повідомлялося, екснардепка і мовознавиця Ірина Фаріон розкритикувала військових, які спілкуються російською.

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Теги: міністр наказ Ірина Фаріон звільнення Оксен Лісовий

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