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Антон Швець Блогер

Тайвань має нервувати? Куди зник китайський генерал?

glavcom.ua
Про те що саме Чжан Юся «зник» пишуть регулярно у навколокитайській пресі
фото з відкритих джерел

Чжан Юся відомий герой китайсько-вʼєтнамської війни, безпосередній керівник для міністра оборони та голови ГШ Китаю

Тут деякі люди пишуть, що слідом за двома генералами ракетних військ і міністром оборони, в Китаї зник і перший за перерахунком заступник Центральної Військової Комісії Китаю Чжан Юся.

Чжан Юся відомий герой китайсько-вʼєтнамської війни, безпосередній керівник для міністра оборони та голови ГШ Китаю. Загалом перший за перерахунком заступник голови ЦВК є другою людиною у військовій бюрократії Китаю. Вище нього за статусом у партійному контролі військової бюрократії тільки сам Сі. По факту Чжан Юся і керує військовими (стратегічно, а не операційно) під кураторством Сі. Балансує його тільки другий за перахунком перший заступник ЦВК. Так, у Сі (і не тільки в ЦВК) два перших заступника(іноді буває і більше), а головним з них є той, якого пишуть у документах першим.

Хоча насправді традиційна другорядність НВАК не робить з Чжана Юся навіть людину, яка б входила у топ-5 Китаю.

Чжан Юся також свого часу відповідав за розвиток НВАК, як і зниклий міністр оборони. Їх посадові шляхи дуже схожі.

Але.

Загалом про те що саме Чжан Юся «зник» пишуть регулярно у навколокитайській пресі. Його посада загалом не дуже публічна з очевидних причин, охороняють його сильніше ніж міністра оборони і голову ГШ, а графік в нього дуже щільний. Тому насправді він може не зʼявлятися навіть на анонсованих заходах тижнями. Це норм, не перший раз. Минулого разу писали про його зникнення якраз перед зустріччю з путіним.

Тому може він і не зник, а це звичайна якась військова запара.

Сказати точно можна мабуть буде за місяць чи два.

Але якщо зник, я б на місці тайванців би закурив.

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Джерело
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Теги: Тайвань Китай

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Антон Швець

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