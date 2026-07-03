Російський економіст: Кремль бачить, що населення вже не підтримує війну, але Путін – божевільний

Іноземцев: «Путін ніколи не відрізнявся увагою до підданих»

Політика російського диктатора Володимира Путіна завдає економіці РФ більшої шкоди, ніж західні санкції. Таку думку в інтерв'ю «Главкому» висловив російський економіст Владислав Іноземцев.

«По суті, Путін вбиває російську економіку. До ефекту західних санкцій додався ефект його власного божевілля. Воно на сьогодні набагато небезпечніше для російської економіки, ніж будь-які зовнішні чинники», – наголосив Іноземцев.

Експерт зазначив, що удари по стратегічній інфраструктурі РФ мають значно ширші економічні наслідки, ніж може здатися на перший погляд. Як приклад він навів нафтотермінал у Туапсе.

«Як це ні цинічно звучить, коли вибивається один нафтотермінал у Туапсе, фактично закінчується курортний сезон на Кавказі, на який розраховували кілька мільйонів людей. Через відсутність сезону там закриваються бізнеси, падають усі податкові надходження у цьому регіоні тощо. Тобто ефект дуже масштабний», – зауважив російський економіст.

Водночас, за словами співрозмовника, вибухи на військових підприємствах, зокрема порохових заводах, хоч і мають важливе значення для оборонної промисловості Росії, але для пересічних громадян РФ майже не відчутні.

Також експерт звернув увагу на зміну суспільних настроїв у Росії. Він наголосив, що хоча Путін ніколи не приділяв особливої уваги добробуту населення, Кремль традиційно уважно стежить за громадською думкою.

«У Кремлі навіть не на результати виборів орієнтуються, які можна сфальшувати, а на результати опитувань. Якщо народ фанатіє від «Кримнашу» – чудово, значить, рішення захопити Крим було правильним. Але зараз у Кремлі бачать, що російське населення вже не підтримує війну», – підсумував він.

Нагадаємо, що, на думку Владислава Іноземцева, паливна криза в Росії не призведе до того, що армія РФ залишиться без пального.

Крім того, Владислав Іноземцев заявив, що дефіцит пального здатний посилити внутрішнє невдоволення росіян і вплинути на політичну ситуацію в країні.