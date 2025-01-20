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Китай встановив рекорд із закупівлі російської нафти

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Китай встановив рекорд із закупівлі російської нафти
Загальний імпорт сирої нафти до Китаю у 2024 році скоротився на 1,9%
фото з відкритих джерел

Обсяги постачання з Росії минулого року склали 108,5 млн метричних тонн

Минулого року імпорт сирої нафти в Китай із Росії зріс на 1%, досягнувши рекордного рівня. Про це повідомляє Reuters.

Водночас імпорт з Саудівської Аравії зменшилися на 9%. Причиною цьому стало те, що переробники шукали дешевшу російську нафту для компенсації ослаблення маржі.

За даними Головного митного управління Китаю, обсяги постачання з Росії, включаючи трубопровідні та морські постачання, склали 108,5 млн метричних тонн, що відповідає 2,17 млн барелів на добу.

Водночас морські постачання з Росії підтримувалися попитом як з боку незалежних переробників, так і великих державних нафтових компаній, а також урядовим наказом щодо накопичення запасів, повідомляє Reuters.

Саудівська Аравія, найбільший виробник Організації країн-експортерів нафти (ОПЕК), поставила 78,64 млн тонн, або близько 1,57 млн барелів на добу, що менше порівняно з 1,72 млн барелів на добу у 2023 році.

Протягом більшої частини 2024 року імпорт саудівської нафти до Китаю обмежувався зростанням частки дешевшої нафти з Росії та Ірану через вищі ціни. У четвертому кварталі частка Саудівської Аравії на ринку зросла після значного зниження цін з боку ОПЕК і скорочення постачань з Ірану.

Загальний імпорт сирої нафти до Китаю, найбільшого у світі покупця нафти, у 2024 році скоротився на 1,9%, що стало першим щорічним зниженням поза періодами, викликаними пандемією. Це пов’язано зі слабким економічним зростанням і зниженням попиту на паливо.

Імпорт з Малайзії, одного з основних транзитних вузлів для санкційної нафти з Ірану та Венесуели, зріс на 28% і досяг 70,38 млн тонн, або 1,41 млн барелів на добу, вивівши Малайзію на третє місце після Саудівської Аравії.

Майже вся іранська нафта, яку купує Китай, потрапляє до незалежних переробників, включаючи великі інтегровані заводи та традиційні дрібніші підприємства, оскільки обидві групи зазнають тиску через низькі маржі та слабкий попит на паливо й хімікати.

У грудні було ввезено нетипову партію майже 290 тис. тонн з Венесуели. Загальний обсяг постачань з цієї країни у 2024 році становив 1,5 млн тонн, або 30 тис. барелів на добу.

Нагадаємо, державні нафтові компанії та великі приватні нафтопереробні заводи Китаю почали активно шукати нових постачальників нафти у відповідь на оголошені США санкції проти російської нафтової галузі.

До слова, Волгоградський нафтопереробний завод зупинив установку гідроочищення дизельного пального. Раніше там спалахнула пожежа.

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Теги: нафта росія Китай Саудівська Аравія

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