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Сейм Литви схвалив денонсацію договору з Росією про правову допомогу

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Сейм Литви схвалив денонсацію договору з Росією про правову допомогу
За денонсацію договору з РФ проголосували 93 члени-депутати
фото: Укрінформ

Метою угоди було забезпечення рівного захисту особистих і майнових прав громадян обох країн

Сейм Литви вирішив денонсувати договір з Росією про правову допомогу та правові відносини у цивільних, сімейних і кримінальних справах. Таким чином, щоб «не підтримувати тіснішу правову співпрацю з державою-агресором». Про це повідомляє пресслужба литовського парламенту.

Метою угоди було забезпечення рівного захисту особистих і майнових прав громадян обох країн та юридичних осіб, які діють на їх території, розвиток правового співробітництва у сфері правової допомоги.

Міністр юстиції Литви Евеліна Добровольська зазначила, що кількість звернень про правову допомогу, які подаються до установ Литовської Республіки, значно зменшилася. Вже понад два роки правова співпраця за цією угодою де-факто не здійснюється, і запити про правову допомогу, отримані Литвою від Росії, не виконуються, за винятком випадків, коли це виключно і безпосередньо стосується інтересів громадян Литви.

Латвія та Естонія вже прийняли політичні рішення щодо припинення дії міжнародних угод такого ж типу з Росією.

Міністр юстиції звернула окрему увагу на те, що необхідно передати Росії повідомлення про розірвання договору до 21 липня, щоб термін його дії закінчився у 2025 році. 21 січня він не буде автоматично продовжений на наступні п'ять років.

За правовий акт проголосували 93 депутати Сейму, утрималися п'ять депутатів.

Нагадаємо, що Естонія, Латвія та Литва мають намір відключити свої електричні мережі від загальної російської та білоруської системи (БРЕЛЛ) у лютому 2025 року. Балтійські країни приєднаються до континентальної європейської електромережі наступного дня після відключення від БРЕЛЛ. Очікується, що цей перехід не вплине на споживачів. Раніше процес планували провести наприкінці 2025 року.

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Теги: Литва росія правозахисники

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