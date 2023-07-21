Росіян у турборежимі готують до смерті в Україні
Рівень втрат «вагнерівців» за рік боїв в Україні суттєво вищий, ніж у сталінської армії за всю Другу світову
В Росії триває медійна війна між МО та ПВК «Вагнер». Начальник штабу останньої на позивний «Маркс» розвінчав фейк генерал-полковника Шаманова, який заявив напередодні, що понад 30 тисяч пригожинських найманців вже уклали контракти із ЗС РФ.
Розвінчання призвело до публічного озвучення загальної чисельності «вагнерівців» (та втрат), які брали участь у війні з Україною. За словами «Маркса», всього їх було 78 тисяч. На 20 травня вбито 22 тисячі, поранено 40 тисяч.
Таким чином можна підрахувати, що показник втрат найманців в Україні склав 28%. Такою ціною вони (за підтримки підрозділів армії РФ та «ЛДНР») «юридично захопили» / стерли з лиця землі: Попасну (довоєнне населення – 20 тисяч осіб), Соледар (10 тисяч), більшу частину Бахмута (70 тисяч).
Для порівняння втрати Червоної армії у великих битвах Другої світової війни: Битва за Берлін – загинули або зникли безвісти 81 тисяча осіб, відсоток втрат – 16,2%. Взяття Кенігсбергу – загинуло 9,2 тисячі, відсоток втрат – 6,7%. Взяття Будапешта – загинуло понад 80 тисяч, відсоток втрат – 11,1%.
Загальний показник втрат червоноармійців протягом німецько-радянської війни (включно із найважчими двома першими її роками) склав 22,9% (разом із загиблими у полоні). Тобто рівень втрат «вагнерівців» за рік боїв в Україні суттєво вищий, ніж у сталінської армії за всю Другу світову.
Незважаючи на це, пригожинці зухвало вважають себе «першою армією в світі» і зараз обіцяють зробити з білоруської «другу».
Звісно, подібні втрати потребують відновлення. Ситуація парадоксальна. З одного боку, голова Ради Федерації РФ Матвієнко каже, що «росіяни у скрутну хвилину стають у чергу до військкоматів», а міністр оборони Шойгу бреше, що «в армію прийшло безліч добровольців».
З іншого – профільний комітет Держдуми 20 липня ухвалює законопроєкт про підвищення штрафів для тих, хто проігнорує мобілізацію. Тепер за неявку до військкомату доведеться платити не 3 тисячі рублів ($33), а одразу 50 000 ($550)
Насправді, подібні драконівські фінансові санкції аж ніяк не свідчать про «черги з безлічі добровольців до військкоматів». Але, якщо прибрати всю пропагандистську мішуру, то це фактично останні підготовчі заходи перед другою хвилею мобілізації. У терміново внесених поправках є вказівка на її приблизні строки: новий закон набирає чинності з 1 жовтня.
Депутат Держдуми та колишній «глава ДНР» Бородай 19 липня заявив, що друга хвиля мобілізації у РФ цілком можлива і могла б якісно посилити лінію зіткнення та допомогти російській армії: «Зараз нам треба зібрати максимум сил для того, щоб здобути швидку та ефективну перемогу. Тому я не виключаю проведення у Росії ще однієї хвилі мобілізації».
18 липня, нагадаємо, було прийнято закон про підвищення граничного віку перебування в запасі.
Ось така, лише триденна, хроніка турборежимної підготовки до утилізації в Україні чергових росіян. Їхнє небажання брати участь цілком зрозуміле. Але кремлівський режим чиїсь бажання, звісно, абсолютно не турбують.
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