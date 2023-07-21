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Олександр Кочетков Аналітик, політтехнолог

Смертельний діагноз для росіян

glavcom.ua
Більшість росіян ніколи не протверезіє від патріотичного угару
малюнок: Вася Ложкін

Навіть коли влада у РФ зміниться і офіційно засудить агресію проти України, то росіяни нічого не зрозуміють

Минулими днями мене найбільше вразили два факти.

Перший: жорстока і абсолютно безглузда ракетна атака Одеси. Спробуйте поєднати наступні події. З одного боку, дурнувата Захарова від ім’я росіянського МЗС шантажує ООН, вимагаючи поновлення SWIFT для «дочкі» Россільгоспбанку, через яку йшли розрахунки за «зернову угоду». Поверніть, і «мы всё забудем, всё простим, плевать на тот мост». Тобто, «зернова угода» для них дуже важлива, зокрема, тому, що її вимагають Китай і Туреччина.

З іншого боку, недоімперія ракетами намагається зруйнувати одеську портову інфраструктуру, яка і забезпечує цю «зернову угоду». Жодної логіки, виключно тупа звіряча лють.

Тому Одесі терміново потрібні «Patriot» саме у модифікації РАС 3, бо лише вони здатні надійно збивати ракети Х22, якими зараз атакують незламне українське місто. Сподіваюся, на минулому рамштайні це питання було вирішено.

Другий факт, якій мене шокував – величезні автомобільні пробки на виїзді з Криму. Зрозуміло, що це рятуються туристи, які приїхали на відпочинок до Криму. Але навіщо вони туди припхалися?!

Триває загарбницька війна, розв’язана недоімперією. На кримських пляжах риють окопи. Військові об’єкти в Криму регулярно атакують українські ракети і безпілотники. Яка притомна людина попреться туди на «курортний відпочинок», та ще й з дітьми?!

Лишень патологічні довбні, які вірять кремлівській пропаганді про власні супернадійні С 300 та С 400 настільки беззастережно, шо готові довірити їм життя – своє і близьких. До речі, самі такі ж ідіоти, які готові наступати на Київ через «рудий ліс», що у Чорнобильській зоні.

Більшість росіян ніколи не протверезіє. Вони так і будуть вірити соловйовим-скабєевим, які відверто зневажають це телебидло. Будуть самовбивчо підтримувати загарбницьку війну проти України навіть з використанням ЯЗ. Будуть молитися на Путіна, навіть якщо він здохне, а його остаточно замінить двійник з відпадаючими вухами та іншими дефектами пластичної хірургії.

Навіть коли влада у РФ зміниться і офіційно засудить агресію проти України, то більшість росіян, звісно, публічно підтримають це рішення. Але виключно тому, що так вирішили нагорі, а не тому, що усвідомили, якій невиправний жах вони скоїли проти колись дружньої країни.

Пропутінські росіяни – це остаточний діагноз. І нам доведеться зробити все необхідне, щоб для максимальної кількості цих недоімперських вилупків цей діагноз став летальним.

Такий наш шлях.

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Теги: війна діагноз росіяни

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Олександр Кочетков

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