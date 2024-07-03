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Стало відомо, хто може замінити Байдена на президентських перегонах

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Стало відомо, хто може замінити Байдена на президентських перегонах
Камала Гарріс має найвищу впізнаваність серед усіх альтернативних кандидатів та найвищий рейтинг серед демократів
фото з відкритих джерел

Якщо віцепрезидентку все ж буде висунуто, то Гарріс отримає гроші, зібрані на передвиборчу кампанію нинішнього очільника Білого дому

У кампанії президента США Джо Байдена вважають, що віцепрезидентка Камала Гарріс є кращою альтернативою на його заміну, якщо він вирішить не продовжувати передвиборчу боротьбу. Про це пише Reuters з посиланням на сімох високопоставлених джерел у кампанії Байдена, Білому домі та Демократичному національному комітеті.

За словами джерел, пропозиції деяких впливових демократів замінити Байдена на інших, а не Гарріс, кандидатів – це видавання бажаного за дійсне, і буде майже неможливо.

Співрозмовники агентства заявили, що віцепрезидентка, якщо її висунуть кандидатом від партії, отримає гроші, зібрані на кампанію нинішнього очільника Білого дому, та успадкує інфраструктуру кампанії. Вона також має найвищу впізнаваність серед усіх альтернативних кандидатів та найвищий рейтинг серед демократів, які могли б серйозно розглядатися як кандидати.

Згідно з опитуванням Reuters/Ipsos, опублікованим у вівторок, Гарріс відстає від майбутнього кандидата від республіканців Дональда Трампа на один відсотковий пункт – 42% до 43%, що є різницею в межах похибки опитування у 3,5 відсоткових пункти.

Крім того, вказують джерела, Гарріс вже пройшла перевірку на національному рівні, зокрема, з боку республіканців. Втім, деякі впливові демократи мало вірять, що вона здатна перемогти Трампа, сказали чотири співрозмовники. А за словами кількох стратегів Демократичної партії, відмова від кандидатури першої чорношкірої жінки-віцепрезидентки на користь іншого кандидата призведе до негативної реакції з боку чорношкірих виборців, які є ключем до будь-якої перемоги.

Водночас помічники віцепрезидентки відкинули будь-які розмови про демократичний список, який не включатиме Байдена й Гарріс.

«Віцепрезидентка Гарріс з нетерпінням чекає на другий термін разом із президентом Джо Байденом», – йдеться в заяві її офісу.

Нагадаємо, після дебатів між президентом-демократом Джо Байденом та кандидатом-республіканцем Дональдом Трампом, у Демократичній партії США заговорили про можливу зміну Байдена на іншого кандидата на президентських виборах. Зокрема, насторожили його регулярні обмовки, слабкий голос та нездатність виразно подати позицію його партії з ключових питань, пише видання посилаючись на високопоставленого представника штабу Байдена.

Як повідомлялося, дві третини глядачів, які спостерігали за теледебатами президента США Джо Байдена та його попередника Дональда Трампа, віддали перемогу за підсумками виступу республіканцю.

Байден на передвиборчому заході в Північній Кароліні вперше прокоментував закиди в поганому виступі на президентських дебатах із Трампом, частково визнавши критику у свій бік. Тим часом Трамп зловтішно прокоментував провал свого опонента.

До слова, депутат Палати представників від Демократичної партії Ллойд Доггетт став першим в партії, хто публічно закликав президента Джо Байдена відмовитися від балотування на другий строк.

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Теги: Джозеф Байден вибори у США Камала Гарріс

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