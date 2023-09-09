Коломойський нині колекціонує саме підозри. Приємно

Це Україна і це Коломойський…

Закон про олігархів помер, але він ніколи й не міг би побороти олігархів. На відміну від верховенства права і боротьби з корупцією. І на прикладі Коломойського ми бачимо, чому саме це є стовпом боротьби з олігархами.

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Забавно, що підозру НАБУ він отримав за оборутки з облігаціями. А ви ще казали, що в Україні немає фондового ринку. Дивіться, Коломойський із вами не згоден.

Проте до останнього будуть сумніви і підозри. Наприклад, чому він не вносить заставу, коли легко б знайшов такі гроші.

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Бо це Україна і це Коломойський…

І хотілося б, щоб навіть по поверненню президента із Штатів, він би залишався під вартою. Але ні, що я такого кажу. По-справжньому хотілося б, щоб президент взяв Коломойського із собою до США.