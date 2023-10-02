Російську владу залишив останній член ЦК КПРС

На посаду сенатора Рижков був перепризначений у 2021 році

Найстаріший член Ради Федерації Микола Рижков достроково склав повноваження

Наприкінці вересня найстаріший член Ради Федерації 94-річний Микола Рижков достроково склав повноваження. Він представляв уряд Білгородської області РФ у верхній палаті з 2003 року. Про це повідомляє російське ЗМІ.

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З початку перебудови 1985-го по 1991 рік Рижков був головою Ради міністрів СРСР. У 1991-му балотувався в президенти РРФСР від партії КПРС і йшов у парі з політиком-початківцем генералом Борисом Громовим. Вони набрали 16,85% голосів та програли парі Борис Єльцин-Олександр Руцький (57,3% голосів).

На посаду сенатора Рижков був перепризначений у 2021 році.

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Рижков залишився останнім живим главою уряду СРСР. Серед інших членів Політбюро залишився лише 94-річний Вадим Медведєв, один з авторів перебудови в СРСР.

До слова, Рижков удостоєний прізвиська «більшовик, що плаче». Серед версій, за якими Рижкова почали так називати, – невміння вести публічну дискусію чи тремтіння у голосі під час обговорення злободенних питань у Верховній раді СРСР.