Обама наступного тижня агітуватиме за Гарріс у штаті Пенсильванія – WP

Колишній президент США робить все можливе, щоб допомогти обрати віцепрезидентку Гарріс

Колишній президент США Барак Обама планує активно агітувати за віцепрезидентку Камалу Гарріс за місяць до виборів. Про це повідомляє The Washington Post.

Згідно з інформацією, отриманою від високопоставленого представника кампанії, Обама розпочне свої агітаційні зусилля з поїздки до Піттсбурга, штат Пенсильванія. Старший радник Обами Ерік Шульц підтвердив, що колишній президент робить все можливе, щоб підтримати Гарріс та демократів по всій країні.

«Колишній президент Обама має намір розпочати передвиборчу кампанію за віцепрезидентку Гарріс цього місяця, розпочавши свій бліцтур наступного тижня у ключовому штаті Пенсильванія, де відбуватимуться вибори», – зазначив Шульц у пресрелізі.

Обама, який залишається найпопулярнішим демократом, має значний вплив у партії. Він і його дружина Мішель активно підтримали Гарріс після виходу Джо Байдена з президентської гонки, коли вона стала одним із ймовірних кандидатів.

Нагадаємо, стало відомо, хто з кандидатів у президенти США погодився на інтерв'ю для телешоу.