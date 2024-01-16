Понад 300 російських літаків знищено чи пошкоджено: найбільші втрати окупантів

У травні минулого року країна-агресорка втратила вантажний літак Ан-124 вартістю щонайменше $70 млн

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний та Повітряні сили підтвердили знищення над Азовським морем російського літака далекого радіолокаційного виявлення А-50 та повітряного пункту управління Іл-22. Втрата таких літаків, особливо дефіцитних А-50 вартістю понад $300 млн, – значний удар для повітряних сил країни-агресорки. Аналітичний портал «Слово і діло» підготував інфографіку про значні втрати Росії в авіаційній техніці під час повномасштабної війни.

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Деталі знищення літаків А-50 та Іл-22 офіційно не розкривалися. Різні джерела повідомляли, що удару по А-50 було завдано в районі Кирилівки в Запорізькій області, після чого літак зник з радарів і перестав відповідати на запити.

Повітряний командний пункт Іл-22М11 міг бути підбитий у районі Стрілкового на Херсонщині, після отримання пошкоджень екіпаж літака запросив машини швидкої допомоги та пожежну службу на злітно-посадкову смугу.

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При цьому деякі російські Telegram-канали стверджували, що Україна нібито не має відношення до збиття літаків, а це «дружній вогонь російської ППО».

Зауважимо, А-50 – літак, здатний контролювати повітряний простір, виявляти повітряні, надводні та наземні цілі, щоб спрямовувати на них свої літаки. Станом на 2022 рік на озброєнні Росії були три таких літаки старої моделі та шість удосконалених. У якому вони стані – невідомо.

За час повномасштабної війни постраждав лише один літак-розвідник А-50: білоруські партизани пошкодили його на військовому аеродромі Мачулищі. Активісти, які влаштували диверсію, заявили, що на літак з дронів було скинуто два вибухові пристрої, і він сильно постраждав. За інформацією ЗМІ, в А-50 були пошкоджені передня та центральна частини, електронна система та радіолокаційна антена. Тоді літак відправили на ремонт до Таганрогу.

Іл-22М також збитий напередодні – повітряний командний пункт, з якого можна керувати військами. Таких літаків у Росії на початок повномасштабної війни було 12. І вчорашня втрата Іл-22 не перша. У квітні 2022 року Повітряні сили підбили Іл-22 на Донбасі: повідомлялося, що у літаку сталася розгерметизація кабіни і він аварійно сів на аеродромі в Ростові. Ще один Іл-22 було знищено у червні минулого року під час заколоту «вагнерівців».

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Під час війни росіяни також втратили кілька військово-транспортних літаків Іл-76, які використовуються для швидкого перекидання особового складу з місця постійної дислокації до зони бойових дій. Один літак може перевозити 167 військових зі зброєю.

Один Іл-76 був збитий у перші дні повномасштабного вторгнення під Васильковом на Київщині. Крім того, ще чотири літаки було знищено в результаті атаки дронами на аеродром у Пскові в серпні 2023-го.

У травні минулого року Росія також втратила вантажний літак Ан-124 вартістю щонайменше $70 млн – його було пошкоджено внаслідок вибуху на аеродромі Сеща у Брянській області. Загалом у Росії, за відкритими даними, було не більше 12 таких літаків.

Крім того, ЗСУ у різний час пошкодили та знищили кілька російських бомбардувальників Ту-22, а також Ту-95.

Зауважимо, керівник ГУР зазначив, що таке знищення літаків, ймовірно, вплине на здатність Росії вести цілодобову оперативну діяльність та підтримувати зв'язок у зоні конфлікту. Також Буданов повідомив, скільки справних літаків А-50 ще має Росія.

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Крім того, ЗСУ оприлюднили відео останнього польоту пошкодженого російського літака А-50.

До слова, збитий українськими військовими 14 січня російський літак Іл-22 над Азовським морем, міг долетіти до аеродрому. Однак він не підлягає відновленню.