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Нардепи планують боротися з «кумівством»: законопроєкт уже в Раді

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Нардепи планують боротися з «кумівством»: законопроєкт уже в Раді
Кандидатів на державні посади зобов'яжуть подати спеціальну декларацію
фото: expres

Парламентарій пропонує звільняти з посад за внесення недостовірних даних щодо родичів

Народний депутат Олександр Дубинський заявив, що у кадровій політиці держави є серйозна проблема із призначенням на різні посади друзів, родичів та кумів. Для боротьби з цим явищем парламентар вніс до Ради законопроєкт №10006.

Документ «Про внесення змін до деяких законів України (щодо запобігання правопорушенням, пов'язаним з корупцією внаслідок викорінення непотизму (кумівства)») дасть можливість українцям знати про такі призначення.

У разі ухвалення законопроєкту будуть внесені зміни до закону «Про запобігання корупції». В результаті близькими особами будуть визнаватись також «особи, пов'язані відносинами згідно з релігійними обрядами», наприклад, хрещені батьки, хрещеники.

Крім того, ті кандидати, які претендують на посади, перелічені у п.1 ч.1 ст.3 закону, будуть зобов'язані подати до Національного агентства декларацію щодо таких осіб відповідно до встановленої форми.

Аналогічна вимога торкнеться і тих осіб, які беруть участь у конкурсі на посаду державної служби.

У випадку, якщо кандидат надасть неповну або недостовірну інформацію про своїх кумів та хрещеників, це стане підставою для звільнення його від обійманої посади.

Нагадаємо, партія президента України Володимира Зеленського «Слуга народу» точно буде представлена в новому парламенті, проте з істотними змінами. Голова фінансового комітету Ради Данило Гетманцев розповів, що перезавантаження партії «Слуга народу» вже відбувається і відбувається постійно. Він додав, що партія влади працює не на рейтинги, і в цьому, якщо не брати до уваги певні скандали, є основна причина падіння її рейтингів.

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Теги: Олександр Дубінський корупція звільнення батьки депутат

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