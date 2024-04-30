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Американський пропагандист Карлсон оприлюднив розмову з ідеологом рашизму Дугіним

Наталія Порощук
glavcom.ua
Американський пропагандист Карлсон оприлюднив розмову з ідеологом рашизму Дугіним
Такер Карлсон записав інтерв'ю з Дугіним у Москві
фото: скріншот з відео

В інтерв'ю російський філософ повторює свої тези про помилковість ідеології індивідуалізму та лібералізму в «англо-саксонському світі»

Колишній ведучий телеканалу Fox News американський пропагандист Такер Карлсон опублікував розмову з ідеологом путінізму та «русского міра», російським філософом Олександром Дугіним. Відповідне інтерв’ю опублікував у соцмережі Х.

Інтерв'ю з Дугіним Карлсон записав у Москві.

Під час розмови американський пропагандист наголошує, що дочку Олександра Дугіна Дар'ю було вбито (як каже ведучий, це зробили українські спецслужби), він ствердив, що книги Дугіна «не продає Amazon».

В інтерв'ю російський філософ повторює свої тези про помилковість ідеології індивідуалізму та лібералізму в «англо-саксонському світі».

Прямих питань про російське вторгнення в Україну Такер Карлсон Олександру Дугіну не ставив.

Нагадаємо, що раніше президент Росії Володимир Путін дав інтерв'ю американському пропагандисту Такеру Карлсону. 

Також засновник Telegram Павло Дуров дав інтерв'ю колишньому ведучому телеканалу Fox News американському пропагандисту Такеру Карлсону. У розмові, яка тривала близько години, Дуров розповів, що не розпочав вести бізнес у США через напад на нього в Сан-Франциско та увагу зі сторони ФБР.

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Теги: Дугін інтерв'ю пропаганда пропагандист

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