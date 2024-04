Американський пропагандист Карлсон оприлюднив розмову з ідеологом рашизму Дугіним

Колишній ведучий телеканалу Fox News американський пропагандист Такер Карлсон опублікував розмову з ідеологом путінізму та «русского міра», російським філософом Олександром Дугіним. Відповідне інтерв’ю опублікував у соцмережі Х.

Інтерв'ю з Дугіним Карлсон записав у Москві.

Ep. 99 Aleksandr Dugin is the most famous political philosopher in Russia. His ideas are considered so dangerous, the Ukrainian government murdered his daughter and Amazon won’t sell his books. We talked to him in Moscow. pic.twitter.com/4LrO0Ufg9P