У Росії засуджено студента, який нібито закликав вступати до ЗСУ

Засуджений перші два з половиною роки проведе у вʼязниці, а решту – в колонії суворого режиму

Справа хлопця була першою в Росії за статтею про підбурювання до держзради шляхом переходу на бік супротивника

У російськкому Санкт-Петербурзі до девʼяти років увʼязнення засуджено студента Андрія Васюренка за підбурювання до державної зради. Про це повідомила пресслужба судів міста.

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Студента з регіону Карелія Васюренка визнали винним за статтями про схиляння до терористичної діяльності та про приготування до підбурювання до державної зради шляхом переходу на бік супротивника.

Справа розглядалася в закритому режимі на виїзних засіданнях у Карелії. Васюренко визнав провину, за рішенням суду перші два з половиною роки він проведе у вʼязниці, а решту – в колонії суворого режиму.

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Васюренко був заарештований в березні 2023 року, коли йому було 18 років. За версією слідства, Васюренко «пропонував вступати до ЗСУ для участі у бойових діях». Кому це він пропонував і в якій формі не уточнювалося.

Правозахисний проєкт «Первый отдел» зазначав, що справа Васюренка була першою в Росії за статтею про підбурювання до здійснення державної зради шляхом переходу на бік супротивника.

Нагадаємо, у Росії за звинуваченням у державній зраді вперше засудили школяра. Розгляд справи відбувався у закритому режимі. Нібито хлопець «з 23 грудня 2021 року до 8 лютого 2023 року здійснював візуальне спостереження» та фотографував у Майкопі «місця дислокації» російської військової частини. Фотографії він електронною поштою надсилав «представнику іноземної держави».

До слова, Центральний окружний військовий суд засудив 17-річного жителя Челябінської області до п’яти років колонії загального режиму у справі про «замах на теракт».