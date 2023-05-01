Був завзятим до танців й вчився на офіціанта: спогади односельчан про митрополита Павла

Петро Лебідь допоміг рідному селу з будівництвом дороги, а на ті місця, де раніше пас худобу, прилітав на гелікоптері

Колишній намісник Києво-Печерської лаври митрополит Павло, родом із Рівненщини, у молодості здобував цікаву професію й любив сільські дискотеки. Про це журналістам «Української правди» розповіли односельчани єпископа.

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Митрополит Павло (Петро Лебідь) народився й зростав у селі Борбин (Рівненська область).

«Ми в клуб з ним ходили, він був до танців о-го-го! Нашу компанію називали «хрестоносці», бо ми жили недалеко від кладовища», – розповіла одна з місцевих мешканок.

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Односельчанин Лебедя згадав, як врятував майбутнього екснамісника Лаври.

«Автобус тоді ще у село не заїжджав, а Петру (Павлу – ред.) погано стало на зупинці – і всьо! Мені треба в Луцьк їхати, але, думаю, вспію за п'ять мінут. Побіг до сусідки, взяв валідол, прибіг. Він тоді в Луцьку вчився на сейво, як його?.. На того, що в ресторані розносить. На офіціанта, да», – поділився чоловік.

Легендарний земляк, кажуть місцеві, подеколи «спускався з небес»: прилітав гелікоптером та приземлявся на пасовисько біля річки Путилівка, де у дитинстві вигулював корів. Щороку 8 листопада, у Дмитрів день, він правив службу в місцевому Свято-Успенському соборі. Накривав у спортзалі школи стіл на спомин про батька Дмитра.

Колись земний шлях до села був набагато складнішим за повітряний. Але, як кажуть борбинці, «владика зробив дорогу». Придатну не лише для іржавих «Жигулів».

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Як зауважили журналісти, інфраструктурне диво завдовжки кілька кілометрів до повороту на Борбин залишилось як свідчення того, що Павло вміє вмовляти чиновників освоювати бюджети, прикриваючись його іменем.

До слова, село, у якому сидить під арештом митрополит Павло, готується перейти в Українську церкву.

Нагадаємо, що 1 квітня Шевченківський райсуд Києва обрав екснаміснику Києво-Печерської лаври митрополиту Української православної церкви (Московського патріархату) Павлу (Лебедю) запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Попри апеляцію, суд залишив Павла під арештом: фото, які передають дитячі емоції митрополита.