Шольц може зустрітися з Путіним? Німецький уряд відреагував на чутки

Депутат Родеріх Кізеветтер повідомив, що Шольц до 23 лютого може зустрітися з Путіним

Речник німецького уряду назвав інформацію заяву депутата Родеріха Кізеветтера наклепом

Соціал-демократична партія канцлера Німеччини Олафа Шольца уряд заперечили заяву депутата опозиційного Християнсько-демократичного союзу Родеріха Кізеветтера про нібито заплановану зустріч Шольца з російським диктатором Володимиром Путіним. Про це повідомляє Spiegel.

Генеральний секретар провладної партії Маттіас Мірш вимагає від Кізеветтера вибачень та видалення свого допису. Однопартієць канцлера заявив, що публікація була «дуже проблематичною, ганебною та віроломною». Він закликав втрутитись у ситуацію генерального секретаря ХДС Карстена Ліннеманна.

Федеральний уряд також відкинув інформацію Кізеветтера. «Те, що робить депутат Кізеветтер, є наклепом. Немає жодних міркувань щодо такої поїздки, вона взагалі не мала б сенсу», – заявив речник німецького уряду Штеффен Хебештрайт.

Нагадаємо, депутат Бундестагу та речник з питань безпеки головної опозиційної партії Німеччини ХДС Родеріх Кізеветтер на своїй сторінці у соцмережі X написав, що німецький канцлер Олаф Шольц до 23 лютого – дати проведення парламентських виборів у ФРН – може зустрітися з Путіним. Він не виключив, що це станеться у Москві. Також Кізеветтер заявив, що новообраний президент США Дональд Трамп та російський диктатор Володимир Путні можуть зустрітися у березні. Нині цей допис видалений.

За даними Spiegel, Кізеветтер давно агітує за більшу підтримку України. В інтерв'ю газеті в середині грудня він вимагав від федерального уряду на чолі з ХДС взяти участь у плануванні миротворчої місії в Україні.