Краснодарський край масовано атаковано дронами

В Анапі пролунали сильні вибухи, а в аеропорту Сочі призупинили прийом та відправку авіарейсів

У районі селищ Виноградний, Вітязево і над Анапою, було чутно до 10 гучних звуків

У Росії дрони атакують Краснодарський край. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на російські телеграм-канали.

Зазначається, що Краснодарський край масовано атакують дрони-камікадзе. В Анапі пролунали сильні вибухи, а в аеропорту Сочі призупинили прийом та відправку авіарейсів. Також повідомляється про роботу ППО.

За словами місцевих, вибухи почалися близько 00:10 МСК, тобто о 23:10 за Києвом. Пишуть, що у районі селищ Виноградний, Вітязево і над Анапою, було чутно до 10 гучних звуків.

Нагадаємо, в окупованому Криму лунають вибухи. Повідомляється, що півострів масовано атакують БпЛА. Про це інформує «Главком» з посиланням на місцеві телеграм-канали.

За інформацією російських каналів, Крим перебуває під масованою атакою ударних безпілотників, у різних частинах півострова чути вибухи та працює ППО.

Зазначається, що безпілотники пролітають над Джанкоєм, ймовірно, вбік селища Красногвардійське, а з аеродрому Бельбек злітають літаки. Вибухи лунали у Керчі, в районі села Бондаренкове.

Раніше Буданов спрогнозував, що буде у разі повного захоплення України. Якщо Росії вдасться окупувати цілу Україну, то наступною її ціллю стане Польща. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на слова очільника Головного управління розвідки Кирила Буданова в ефірі «Новини Live».

Буданов зазначив, що після захоплення України та Польщі Кремль радше за все зазіхне на Чехію та інші європейські держави, оскільки Росія завжди вважала себе імперією.