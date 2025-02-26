Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Краснодарський край масовано атаковано дронами

Аліна Самойленко
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Краснодарський край масовано атаковано дронами
В Анапі пролунали сильні вибухи, а в аеропорту Сочі призупинили прийом та відправку авіарейсів
скріншот з відео

У районі селищ Виноградний, Вітязево і над Анапою, було чутно до 10 гучних звуків

У Росії дрони атакують Краснодарський край. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на російські телеграм-канали.

Зазначається, що Краснодарський край масовано атакують дрони-камікадзе. В Анапі пролунали сильні вибухи, а в аеропорту Сочі призупинили прийом та відправку авіарейсів. Також повідомляється про роботу ППО.

За словами місцевих, вибухи почалися близько 00:10 МСК, тобто о 23:10 за Києвом. Пишуть, що у районі селищ Виноградний, Вітязево і над Анапою, було чутно до 10 гучних звуків.

Нагадаємо, в окупованому Криму лунають вибухи. Повідомляється, що півострів масовано атакують БпЛА. Про це інформує «Главком» з посиланням на місцеві телеграм-канали.

За інформацією російських каналів, Крим перебуває під масованою атакою ударних безпілотників, у різних частинах півострова чути вибухи та працює ППО.

Зазначається, що безпілотники пролітають над Джанкоєм, ймовірно, вбік селища Красногвардійське, а з аеродрому Бельбек злітають літаки. Вибухи лунали у Керчі, в районі села Бондаренкове.

Раніше Буданов спрогнозував, що буде у разі повного захоплення України. Якщо Росії вдасться окупувати цілу Україну, то наступною її ціллю стане Польща. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на слова очільника Головного управління розвідки Кирила Буданова в ефірі «Новини Live».

Буданов зазначив, що після захоплення України та Польщі Кремль радше за все зазіхне на Чехію та інші європейські держави, оскільки Росія завжди вважала себе імперією.

Читайте також:

Теги: війна безпілотник вибух росія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Орєшнік» не змусить Україну капітулювати
«Орєшнік» не змусить Україну капітулювати: кремлівський сценарій приречений
7 лютого, 11:05
Звільнені воїни захищали Україну від ворога на різних напрямках
Обмін полоненими. Координаційний штаб повідомив нові деталі про звільнених захисників
5 лютого, 17:22
Трамп підписав санкційний указ через розслідування суду про американців та їх союзників
Україна співпрацюватиме з Міжнародним кримінальним судом попри санкції США
7 лютого, 18:11
Після початку повномасштабного вторгнення Яроцький повернувся з-за кордону та із власної ініціативи підписав контракт із Збройними Силами України
Виконував бойові завдання на Харківському напрямку. Згадаймо Валентина Яроцького
11 лютого, 09:00
Енергетики повернули світло 17 тис. сімей після ворожих атак
За день ДТЕК повернув світло 17 тис. родин після обстрілів
15 лютого, 17:33
Припинення вогню не означає скасування воєнного стану, каже Веніславський
Не припинення вогню. Нардеп назвав умови для скасування в Україні воєнного стану
17 лютого, 21:36
Російські та американські дипломати зустрічались у Саудівській Аравії 18 лютого
Стало відомо, чого вимагала Росія від американців на перемовинах в Ер-Ріяді
21 лютого, 02:54
Гурт «Ногу Свело!» випустив кліп-карикатуру на режим Путіна в день річниці повномасштабного вторгнення
Російський гурт висміяв диктатора Путіна в новому кліпі (відео)
Вчора, 14:01
Польща піднімала військову авіацію через атаку РФ на Україну
Польща піднімала військову авіацію через атаку РФ на Україну
Вчора, 07:51

Соціум

Краснодарський край масовано атаковано дронами
Краснодарський край масовано атаковано дронами
Департамент Маска з державної ефективності починають покидати працівники
Департамент Маска з державної ефективності починають покидати працівники
Українці за кордоном зможуть отримати дистанційно бронювання від мобілізації: деталі
Українці за кордоном зможуть отримати дистанційно бронювання від мобілізації: деталі
Від Німеччини до Перу: українці з 40 країн об'єдналися у глобальній акції (фото)
Від Німеччини до Перу: українці з 40 країн об'єдналися у глобальній акції (фото)
Що відомо про стан здоров'я Папи Римського: подробиці від Ватикану
Що відомо про стан здоров'я Папи Римського: подробиці від Ватикану
На полігоні у Словаччині стався вибух, є постраждалі
На полігоні у Словаччині стався вибух, є постраждалі

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
317K
Буданов спрогнозував, що буде у разі повного захоплення України
173K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 25 лютого: ситуація на фронті
132K
Прощена неділя 2025: традиції, як просити пробачення, молитва та заборони
60K
Карта повітряних тривог України онлайн 25 лютого 2025
16K
Прогноз магнітних бур на 25-28 лютого: якою буде сонячна активність
12K
Центр протидії дезінформації пояснив, навіщо Путін пропонує США рідкісноземельні метали

Новини

26 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
25 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:00
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
24 лютого, 02:13
24 лютого: який сьогодні день, традиції та заборони
24 лютого, 00:05
23 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
23 лютого, 00:05
22 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
22 лютого, 00:05

Прес-релізи

Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
19 лютого, 13:10
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua