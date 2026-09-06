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Мирні переговори. Віткофф і Кушнер поставили собі чітку мету

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Мирні переговори. Віткофф і Кушнер поставили собі чітку мету
Спецпосланці Трампа Стів Віткофф і Джаред Кушнер поставили перед собою мету до зими
фото: Офіс президента

 Віткофф і Кушнер наголосили на бажанні досягти прогресу в переговорах до настання зими

Спецпосланець президента США Стів Віткофф та Джаред Кушнер під час переговорів у Києві наголосили на бажанні досягти прориву в процесі завершення російсько-української війни до настання зими. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Axios.

За даними видання, під час зустрічі президент України Володимир Зеленський порушив питання підготовки країни до зими в умовах війни. Українська сторона попросила США допомогти пройти складний зимовий період. Водночас Віткофф і Кушнер наголосили на бажанні досягти прогресу в переговорах ще до настання зими.

Після зустрічі із Зеленським представники Трампа заявили, що їх «надихнула змістовна дискусія», та висловили сподівання на подальший прогрес у переговорному процесі.

Інший співрозмовник Axios, який брав участь у переговорах 6 вересня, зазначив, що зустрічі «пройшли добре». За його словами, Віткофф і Кушнер мають намір працювати зі сторонами над «оновленою» пропозицією мирної угоди.

«Справи можуть рухатися в правильному напрямку, якщо всі залучені сторони докладуть подальших зусиль», – заявив співрозмовник видання.

Водночас джерела інших західних медіа зазначають, що під час переговорів сторони загалом виходили з того, що завершення війни до настання зими є малоймовірним. Представники США, однак, вважають, що до цього часу ще можна досягти прогресу в переговорах.

Нагадаємо, 6 вересня Володимир Зеленський провів у Києві переговори зі Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером. За словами президента, протягом дня відбулося три раунди переговорів. До одного з них долучилися представники країн E3 – Великої Британії, Франції та Німеччини.

Під час переговорів сторони обговорили можливість припинення вогню, гарантії безпеки для України, територіальне питання, посилення протиповітряної оборони та економічне відновлення держави після завершення війни.

Кушнер також заявив, що президент США Дональд Трамп доручив йому та Віткоффу сформувати «мирний пакет». За словами представника американського президента, метою Вашингтона стало не лише припинення бойових дій, а створення умов для тривалого миру.

Перед приїздом до Києва Віткофф і Кушнер відвідали Москву, де понад три години провели на переговорах із російським диктатором Володимиром Путіним. Зустріч завершилася без оголошення про суттєві домовленості.

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Теги: Джаред Кушнер Стів Віткофф переговори Офіс президента президент Володимир Зеленський Дональд Трамп

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