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На прощанні із Навальним люди вигукують «героям слава» (відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
На прощанні із Навальним люди вигукують «героям слава» (відео)
Відспівування політика проходить і церкві ікони Божої Матері «Втамуй моя печалі» у Мар'їно
фото: Sota

Деякі присутні тримають у руках табличку із закликом «не здаватися»

Біля церкви ікони Божої Матері «Втамуй моя печалі» у Мар'їно (РФ),  де відспівують убитого російського опозиційного політика Олексія Навально, люди скандують його прізвище, а також кричать «героям слава».

На опублікованих кадрах видно кілометрові черги та натовпи людей, які прийшли попрощатися із політиком. Люди скандують його ім'я, аплодують і плачуть.

Деякі присутні тримають у руках табличку із закликом «не здаватися».

На прощанні із Навальним люди вигукують «героям слава» (відео) фото 1

Раніше повідомлялося, що у церкві ікони Божої Матері «Втамуй моя печалі» у Мар'їно,  де відспівуватимуть убитого російського опозиційного політика Олексія Навально, влада заборонила зйомку, а також встановлено глушилки зв'язку та загородження.

Також повідомлялося, що у Москві на Борисівському цвинтарі та біля храму «Втамуй моя печалі», де сьогодні, 1 березня, пройде прощання з опозиційним політиком Олексієм Навальним, посилено «охорону». Черга до храму, де відбудеться відспівування Олексія Навального, досягла кілометра завдовжки. Силовики заглушають мобільний інтернет, але фізично не заважають присутнім.

Нагадаємо, що 16 лютого у виправній колонії помер російський опозиційний політик Олексій Навальний. Президент України Володимир Зеленський заявив, що опозиціонера вбив Путін. Команда Навального підтвердила його смерть і заявила, що це було вбивство.

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Теги: росія Олексій Навальний

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