Влада Ростовської області заявила про ракетну атаку

Зазначається, що загиблих чи постраждалих унаслідок інциденту немає

У Ростовській області працювали сили і засоби протиповітряної оборони. Про це заявив тимчасово виконуючий обов'язки губернатора Ростовської області Юрій Слюсар.

За словами очільника Ростовської області, сили ППО начебто збили 10 ракет.

«У Кам'янському районі внаслідок падіння фрагментів збитої ракети в хуторі Мала Кам'янка загорівся житловий будинок по вулиці Першотравневій. На місці працюють чергово-рятувальні служби. Осколками пошкоджено вікна в будинку по вулиці Річкова. У дворі домоволодіння по вулиці Карла Маркса виявлено ще один фрагмент ракети», – зазначив він.

За словами Слюсара, загиблих і постраждалих унаслідок інциденту немає.

Нагадаємо, упродовж 2024 року Росія здійснила 12 масштабних ударів безпосередньо по енергетичній інфраструктурі України, випустивши при цьому близько 1100 крилатих і балістичних ракет по її об’єктах.

До слова, у Мурманській області пасажирський поїзд зіткнувся з вантажним. Як зазначила пресслужба залізниці, сталося бічне зіткнення потягів під час прибуття пасажирського поїзда на станцію, з рейок зійшли три вагони пасажирського поїзда і вантажні вагони.

Загалом у пасажирському поїзді перебували 326 осіб. Російські ЗМІ пишуть, що на цей час відомо про вісьмох постраждалих.